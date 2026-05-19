19.5.2026 12:51 ・ Päivitetty: 19.5.2026 12:51

VR: Jopa 88 henkilön työt päättyvät

VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88:n työsuhde päättyy.

Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia tarjota muuta työtä irtisanottavien määrän vähentämiseksi.

Veturinkuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti.

Neuvotteluiden taustalla on yhtiön mukaan erityisesti teollisuuden suhdannevaihtelut sekä asiakastarpeiden muutokset, jotka ovat vähentäneet kuljetusmääriä ja ratapihatyötä.

Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1 400 työntekijää Suomessa.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

