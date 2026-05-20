Työmarkkinat
20.5.2026 07:27 ・ Päivitetty: 20.5.2026 07:27
VTT: Työsuhde päättyy 175 ihmiseltä
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo.
Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2 300:aa työntekijää.
Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä.
Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.