Washingtonin yliopistomielenosoituksessa vaaditaan suhteiden katkaisemista Israeliin

“Vapaa, vapaa Palestiina” -huudot raikuvat ennen kuin ne antavat tilaa arabiankieliselle musiikille. Kylteissä kysytään, mitä sinä olisit tehnyt natsi-Saksan aikana. Kuten monissa eri yliopistoissa, myös Seattlessa Washingtonin yliopiston quadille, eli eräänlaiselle keskuspuistolle, on kasvanut kymmenien telttojen leiri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yliopiston opiskelijat ja työntekijät ovat saapuneet vehreälle kampukselle vaatimaan yliopistoa muun muassa luopumaan yhteistyöstä Israelin kanssa.

Mielenosoitukset ovat tuoneet monille mieleen Vietnamin sodan vastaiset mielenosoitukset 1960- ja 70-luvuilla. Miksi opiskelijat ovat niin usein mielenosoituksissa vaatimassa äänekkäästi poliittisia suunnankäännöksiä?

- Opiskelijat ovat mielenosoitusten eturintamassa, koska heillä on usein energiaa niitä varten ja he haluavat nähdä muutoksen tapahtuvan elinaikansa aikana, sanoo Washingtonin yliopiston mielenosoitusten järjestäjätahon edustaja Rahma Mohammed STT:lle.

Telttaleiri yliopiston kampuksella alkoi kasvaa toden teolla vapunpäivänä, kun Mohammedin edustama United Front -organisaatio aloitti mielenosoitukset. Joitain yksittäisiä mielenosoittajia oli kampuksen quadilla jo tätä aiemmin.

UNITED Frontin myötä osallistujien määrä kasvoi, ja siellä oli sunnuntaina useita kymmeniä telttoja. Organisaatio on kattojärjestö, jonka alla toimii Mohammedin mukaan useita opiskelijajärjestöjä ja sen tarkoituksena on vastustaa rauhanomaisesti miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja Gazassa lisääntyneitä väkivaltaisuuksia.

Viileä ja pilvinen sää kuitenkin tarkoitti, ettei mielenosoituksessa näkynyt kuin joitain kymmeniä ihmisiä sunnuntaina. Vapunpäivän aurinkoinen ja lämmin sää puolestaan oli tuonut yli sata ihmistä paikalle. Lisää aiheesta Students for Palestine -liikkeellä mielenilmaus Helsingin yliopistolla – mielenosoittajilla mukana teltat ja yöpymisvarusteet

- Kolme ydinvaatimustamme ovat yliopiston akateeminen ja taloudellinen divestointi israelilaisista ja kansanmurhasta hyötyvistä tahoista, Boeingin kanssa tehtävän yliopistotason yhteistyön lopettaminen sekä arabitaustaisten, muslimien ja palestiinalaisten puolella olevien opiskelijoiden ja henkilökunnan sortamisen päättäminen, Mohammed sanoo.

- Olemme perustaneet vapautetun alueen quadille, jota pidämme hallussamme siihen asti, kunnes vaatimuksiimme on suostuttu.

Mielenosoittajat järjestävät muun muassa turvallisuus- ja de-eskalaatiokoulutuksia, lukupiirejä ja keskusteluja palestiinalaisten asemasta sekä historiasta.

OPISKELIJOIDEN mielenosoitus Washingtonin yliopistossa on kytköksissä myös laajempiin ongelmiin, jotka koskevat muun muassa alkuperäiskansojen perinteisten maiden palauttamista. Mielenosoitusalue on Mohammedin mukaan avoinna kaikille heille, jotka kannattavat mielenosoittajien vaatimuksia.

Mielenosoittajien ydinvaatimukset Washingtonin yliopistossa ovat pitkälti linjassa muiden yliopistoilla käynnissä olevien mielenosoitusten kanssa. Erona kuitenkin on nimenomaan Boeingiin kohdistuvat vaatimukset.

Washingtonin yliopistolla ja Boeingilla on läheinen suhde, joka näkyy muun muassa tutkimusyhteistyössä. Mohammed sanoo lisäksi, että yhtiöllä on liikaa sananvaltaa joidenkin kurssien sisältöihin ja se on luonut valmistumisputken yliopiston kanssa, jonka myötä opiskelijat päätyvät yhtiön palkkalistoille.

- Washingtonissa valmistetaan Boeingin sotilaskoneita, kuten kuljetuskoneita ja lennokkeja. Boeing on myös allekirjoittanut Israelin kanssa kauppoja, joiden myötä se on myynyt sotilaskoneita ja pommeja Israelille.

Washingtonin yliopisto ei vastannut STT:n haastattelupyyntöön.

YHDYSVALLOISSA mielenosoitusleirejä on noussut viime viikkojen aikana ympäri yliopistokampuksia, ja esimerkiksi Guardianin laskelmien mukaan niitä on yli 50. Mielenosoittajia oli otettu kiinni esimerkiksi Washington Postin mukaan viikonloppuun mennessä yli 2 000. Telttaleirejä on syntynyt rannikolta rannikolle, ja yliopistojen reaktiot niihin sekä opiskelijoiden vaatimuksiin ovat vaihdelleet rajusti.

Mielenosoittajien vaatimukset sisältävät muun muassa yliopistojen investointien purkamista joidenkin israelilaisten yhtiöiden kanssa, tulitauon julistamista Gazaan ja palestiinalaisten vapauden sekä turvallisuuden takaamista. Mielenosoitusten taustalla on Boycott, Divestment and Sanctions -kampanjan ajatukset, joiden mukaan Israelin hallintoa voidaan painostaa taloudellisilla keinoilla. Taktiikka tuli tunnetuksi Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaa vastustaneista liikkeistä ja järjestöistä.

Esimerkiksi New Yorkin Columbia-yliopistossa poliisit ovat hajottaneet mielenosoituksia ja muun muassa vallanneet takaisin opiskelijoiden rakennuksen. Varhain sunnuntaina poliisi hajotti puolestaan University of Southern Californian uudelleen alkaneet mielenosoitukset. Poliisi oli New York Timesin mukaan ottanut kiinni aiemmassa mielenosoituksessa lähes sata ihmistä.

Mielenosoittajat ovat toisaalta myös saaneet vaatimuksiaan ainakin alustavasti ja osittain läpi, ilman että mielenosoituksia on hajotettu. Muun muassa New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Vassar Collegessa mielenosoittajat suostuivat purkamaan leirinsä sen jälkeen, kun yliopiston johto suostui tarkastelemaan divestointiehdotusta.

DIVESTOINTI tarkoittaa muun muassa taloudellisten suhteiden lakkauttamista, eli sitä voidaan pitää investoinnin vastakohtana. Tarkoituksena on purkaa voimassa olevat nykyiset taloudelliset suhteet ja estää uusien suhteiden syntyä.

- Mielenosoittajat ovat käyneet kaksi kertaa keskusteluja yliopiston johdon kanssa. Keskusteluita on käyty hyvässä hengessä, mikä on hyvä merkki, sanoo STT:lle United Frontin edustaja Juliette, joka ei halua sukunimeään julki.

Mielenosoitukseen saapuvia ohjeistetaan muun muassa pitämään mielessä ydinsyy, minkä takia mielenosoitus on järjestetty, eli palestiinalaisten puolesta osoitettava solidaarisuus. Osallistujien kuvaaminen siten, että he ovat tunnistettavissa, on kiellettyä ilman suoraa lupaa, ja ainoastaan järjestäjätahon edustajat voivat käydä keskusteluja esimerkiksi poliisin kanssa. Myöskään kanssakäynti “sionististen vastamielenosoittajien” kanssa ei ole suvaittavaa.

Esimerkiksi UCLA-yliopistossa Kaliforniassa vastamielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mielenosoittajien kanssa. Huolestuttaako siis Seattlessa mahdollisten vastamielenosoittajien ilmestyminen quadille tai mielenosoituksen hajottaminen poliisivoimin?

- Ilmapiiri opiskelijoiden ja osallistujien keskuudessa on hyvin rauhallinen. En ole kohdannut ketään, joka olisi vastustanut meitä tai läsnäoloamme. Mielenosoitus on rauhanomainen, emmekä esimerkiksi häiritse kenenkään opiskeluja, Mohammed sanoo.

- Toivon, ettei poliisi tule käyttämään väkivaltaa meitä vastaan, koska harjoitamme perustuslain takamaa oikeutta osoittaa mieltämme. Esimerkiksi Columbian yliopistossa väkivaltaisuus mielenosoittajia vastaan oli väkivaltaa perustuslaillista oikeutta vastaan.

“Yliopiston johto ei välitä turvallisuudesta”

YLIOPISTOISSA, joissa niiden johto on kutsunut poliisit hajottamaan mielenosoituksia, ei Mohammedin mukaan välitetä myöskään opiskelijoiden turvallisuudesta.

- Tämä osoittaa, miten vähän yliopistojen johdot välittävät opiskelijoistaan.

- Meillä ei ole ollut ongelmia vastamielenosoittajien kanssa. Mielestäni pari päivää sitten täällä oli yksi ihminen, joka kantoi mukanaan Israelin lippua, mutta ongelmia ei ole syntynyt. Ehkä vahvat solidaarisuuden tunteet ja yhteisöjen tuki on rajoittanut vastamielenosoittajien halua saapua paikalle, Juliette kertoo.

Sekä yliopistoyhteisön että sen ulkopuolisten yhteisöjen tuki on Julietten mukaan ollut alusta saakka suurta. Tämän puolesta puhuvat muun muassa avaamattomien vesipullojen kasat ja muut tarvikkeet, joita ihmiset ovat tuoneet leirille. STT:n odotellessa Julietten saapumista haastatteluun yksi ohitse kulkenut opiskelija kysyi järjestäjiltä, mitä apumateriaaleja he tällä hetkellä tarvitsevat, jotta hän voisi toimittaa niitä.

Tarvelistan kärkipäässä ovat lämpimät ruuat ja energia- sekä muut kofeiinipitoiset juomat. Muilta osin järjestäjien tilanne on heidän mukaansa hyvä. Vaikuttaa siltä siis, että kuten armeijat, myös mielenosoitukset marssivat vatsoillaan.

Ilmo Ilkka/STT