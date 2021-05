Werning: Helsingin ja Kouvolan välinen raideyhteys on Suomen merkittävämpiä raideyhteyksiä

Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) on tyytyväinen, että valtion ja kuntien neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Itäradan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti kuuluisi hankeyhtiön toimialaan ja tehtävään. Hankeyhtiössä olisi tämänhetkisen tilanteen mukaan valtion lisäksi yhteensä 25 kaupunkia ja kuntaa.

– Hienoa, että kaupungit ja kunnat ovat löytäneet näin ripeästi yhteisymmärryksen keskenään ja valtion kanssa. Tämä yhteistyö vahvistaa entisestään Itä-Suomen elinvoimaa ja tulevaisuuden näkymiä, Werning toteaa tiedotteessaan.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite ryhtyä edistämään Lentoradan ja Kouvolan välisen raideyhteyden suunnittelua.

– Helsingin ja Kouvolan välinen raideyhteys on Suomen merkittävämpiä raideyhteyksiä. Tarpeet raideyhteyden kehittämiselle on todettu jo aiemminkin. Lentorata-Porvoo-Kouvola-raideyhteys lyhentäisi Helsingin ja Kouvolan välistä yhteyttä ja lisäksi se myös lyhentäisi Helsingin ja Joensuun sekä Helsingin ja Kuopion välisiä yhteyksiä, Werning täsmentää.

Nopeampi kaukoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentältä lyhentäisi myös ratayhteyttä Helsingistä Pietariin.

– Kakkois-Suomelle ja koko itä-Suomelle tämä on merkittävä parannus, sillä itä-turismin kannalta nopeat yhteydet paikasta toiseen ovat erittäin tärkeitä, Werning toteaa tiedotteessa.

Werningin mukaan hankeyhtiö on tarkoitus perustaa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun päätökset on tehty ja osakassopimukset on allekirjoitettu.

– Olen erittäin tyytyväinen liikenne- ja viestintäministeriön toimintaan asian eteenpäin viemisestä näin nopealla aikataululla.