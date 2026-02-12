Ulkomaat
12.2.2026 06:56 ・ Päivitetty: 12.2.2026 06:56
Whatsapp: Venäjä yrittää eristää yli 100 miljoonaa käyttäjää
Viestipalvelu Whatsapp sanoo Venäjän yrittäneen estää sen käytön maassa kokonaan.
Yhtiön mukaan Venäjä yrittää painostaa kansalaisiaan käyttämään tiukemmin valvottua venäläistä viestipalvelua.
Whatsapp sanoo, että Venäjä yrittää eristää yli 100 miljoonaa käyttäjää. Venäjällä on yli 140 miljoonaa asukasta.
Venäjä on uhannut useita verkkoalustoja hidastuksilla tai täyskielloilla, jos ne eivät noudata Venäjän lakeja.
Tiistaina Venäjä ilmoitti asettavansa viestipalvelu Telegramille rajoituksia, koska se oli Venäjän mukaan rikkonut maan lakeja.
Kommentit
