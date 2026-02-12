Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

12.2.2026 06:56 ・ Päivitetty: 12.2.2026 06:56

Whatsapp: Venäjä yrittää eristää yli 100 miljoonaa käyttäjää

AFP / LEHTIKUVA

Viestipalvelu Whatsapp sanoo Venäjän yrittäneen estää sen käytön maassa kokonaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön mukaan Venäjä yrittää painostaa kansalaisiaan käyttämään tiukemmin valvottua venäläistä viestipalvelua.

Whatsapp sanoo, että Venäjä yrittää eristää yli 100 miljoonaa käyttäjää. Venäjällä on yli 140 miljoonaa asukasta.

Venäjä on uhannut useita verkkoalustoja hidastuksilla tai täyskielloilla, jos ne eivät noudata Venäjän lakeja.

Tiistaina Venäjä ilmoitti asettavansa viestipalvelu Telegramille rajoituksia, koska se oli Venäjän mukaan rikkonut maan lakeja.

