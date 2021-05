WHO suosittaa, että rokotetutkin käyttävät tarpeen vaatiessa vielä maskia

Myös ihmisten, jotka on täysin rokotettu, tulisi käyttää maskia alueilla, joilla on paljon koronatartuntoja, sanoi Maailman terveysjärjestön WHO:n edustaja perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

WHO:n mukaan rajoituksia purkaessa ei tulisi tuijottaa pelkästään siihen, kuinka paljon ihmisiä on rokotettu.

– Kyse on siitä, kuinka paljon viruksia ja niiden eri variantteja on liikkeellä, samalla kun kyse on rokotteiden ja rokotusten määrästä, kertoi koronatutkimusta johtava Maria Van Kerkhove.

Vaikka rokote suojaa tehokkaasti vakavalta koronataudilta, voi rokotettu henkilö silti saada oireettoman infektion ja levittää virusta. Joissain erittäin harvinaisissa tapauksissa myös rokotettu voi sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, muistutti WHO:n johtava tutkija Soumya Swaminathan.