WHO varoittaa veripulasta väkivaltaisuuksiin ajautuneessa Sudanissa

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa Sudania uhkaavasta veripulasta. Sudanin puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja Sudanin armeijan välisissä taisteluissa on kuollut yli 50 ihmistä ja satoja on haavoittunut viikonloppuna.