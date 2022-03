WHO: Venäjä iskenyt ainakin 43 kertaa terveydenhuollon laitoksiin Ukrainassa -”Rikkoo kansainvälistä humanitaarista oikeutta”

Ukrainassa terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutiskanava CNN:n mukaan. WHO:n mukaan iskuja on ollut ainakin 43. Kuolonuhrien lisäksi iskuissa kerrotaan haavoittuneen ainakin 34 ihmistä.