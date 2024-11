Wolt juhlii: yrityksestä löytyy niin tulokuningas kuin -kuningatarkin

Verottajan tietojen mukaan hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä 60 miljoonaa euroa. Kuusi kohosi suurituloisimmaksi myös toissa vuonna eli hän piti tulokuninkaan kruunun itsellään.

Kuusen viime vuoden tuloista suurin osa oli ansiotuloja, noin 59,3 miljoonaa euroa. Kyseisillä tienesteillä Kuusi olikin verottajan mukaan eniten ansiotuloa viime vuonna saanut. Tuloveroa hän maksoi viime vuonna muhkeat 26,3 miljoonaa euroa.

Toiseksi eniten ansio- ja pääomatuloa oli peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paanasella 42,9 miljoonan euron verotettavilla tuloilla. Verohallinnon tietojen mukaan Paanasella oli viime vuonna eniten verotettavaa pääomatuloa, noin 35 miljoonaa euroa. Tuloveroa hän maksoi 15,3 miljoonaa euroa.

Suomen viime vuoden kovatuloisin nainen löytyy myös Woltista. Yhtiön operatiivinen johtaja Marianne Vikkula tienasi verottajan mukaan reilut 11 miljoonaa euroa. Summasta yli 10 miljoonaa euroa oli ansiotuloja. Valtakunnallisella parhaiten tienanneiden listalla hän on sijalla 24. Vikkula on verrattain nuori miljonääri, sillä hän on syntynyt vuonna 1992.