WWF: Suojametsästys voisi pahentaa hanhivahinkoja

Hallituksen esityksen mukaisella valkoposkihanhien tappamisen helpottamisella ei voitaisi vähentää lajin kantaa niin paljon, että sillä olisi oleellista merkitystä viljelyvahinkojen vähentämisessä. Näin toteaa ympäristöjärjestö WWF Suomi esityksestä antamassaan lausunnossa.

WWF arvioi, että suojametsästys voisi tutkimuksen mukaan vain pahentaa vahinkoja, kun karkotetut hanhet leviävät laajemmalle alueelle ja niiden lentämiseen kuluva energiantarve lisääntyy.

Samalla kannalla on muun muassa Luonnonvarakeskus (Luke).

Luke viittaa esimerkiksi Kanadan kokemuksiin, joiden perusteella lumihanhien metsästyksen aloittaminen keväisin lisäsi vahingoista maksettavien korvausten määrää 10-kertaiseksi.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan metsästykseen rinnastettava häirintä voi johtaa vahinkojen laajenemiseen ja korvauskustannusten kasvuun Suomessakin.

Mitään biologista estettä valkoposkihanhien metsästyksen sallimiselle ei sinänsä Luken mukaan ole.

HALLITUS ehdottaa, että valkoposkihanhi ja merimetso ovat jatkossa rauhoitettuja riistalajeja. Rauhoituksesta voitaisiin poiketa ja suojametsästys sallia maatalouden ja kalatalouden vahinkojen estämiseksi tai lentoturvallisuuden varmistamiseksi.

Metsästettyjä lintuja voisi hyödyntää esimerkiksi ruokana, mutta myynti kiellettäisiin. Saaliista olisi lisäksi velvollisuus ilmoittaa.

Lausuntokierros hallituksen esityksestä päättyy maanantaina.

Nykyisin valkoposkihanhi ja merimetso ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulailla ja EU:n lintudirektiivillä. Hallitus siirtäisi linnut metsästyslain piiriin.

Lausunnoissa ymmärretään lintujen aiheuttamat vahingot maanviljelijöille ja kalastajille, mutta toisaalta useita lausunnonantajia huolestuttaa, että valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksestä voivat kärsiä muut uhanalaisetkin lintulajit.

- Muuhun lajistoon kohdistuva häiriö tulee huomioida valkoposkihanhen torjuntatoimissa, toteaa esimerkiksi Metsähallitus lausunnossaan.

Metsähallitus katsoo myös, että jos merimetson ampuminen sidotaan esimerkiksi hauen tai kuhan lisääntymisalueisiin, voi häiriövaikutus muulle linnustolle olla huomattava ja ristiriidassa lintudirektiivin suojeluperiaatteiden kanssa.

”Merimetsolle nollatoleranssi sisävesille”

METSÄSTÄJÄLIITTO pitää perusteltuna esitysluonnoksessa ehdotettua ratkaisua, jonka mukaan suojametsästys sallitaan ympärivuotisesti pelloilla, joilta ei ole korjattu satoa. Lisäksi, jos pellolla on vähintään viisi valkoposkihanhea, niitä saisi metsästää.

Liitto painottaa, että tällaisen suojametsästyksen vaikutus koko kannan kokoon on vähäinen, mutta paikallinen vaikutus vahinkojen hallinnassa on ratkaiseva.

Metsästäjäliiton mielestä olisi lisäksi perusteltua asettaa tavoite merimetson nollatoleranssista Suomen sisävesillä.

Sanna Nikula/STT