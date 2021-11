WWF:n talvilintukamera on avattu, ruokinnalla käy jo kova kuhina – katso tästä!

Ympäristöjärjestö WWF on avannut jälleen yleisölle suositun Luontoliven talvilintukameran. Edellisvuosista poiketen kamera on Parikkalaa pohjoisempana eli Oulangan kansallispuiston kupeessa Kuusamossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uuden kuvauspaikan myötä luvassa on paljon uusia lajeja. Ruokintapaikalla on jo näkynyt toistakymmentä upeaa lintulajia, joista osa on Suomessa uhanalaisia. Paikalla on ollut muun muassa erittäin uhanalainen hömötiainen, joka on WWF:n mukaan taantunut viime vuosikymmeninä huolestuttavan nopeasti metsähakkuiden ja vanhojen metsien vähenemisen takia.

Talvilintukamera on WWF:n Luontoliven suosituimpia kameroita. Viime vuonna sillä oli 350 000 katselua.

Kaiken kaikkiaan Luontoliven kamerat ovat keränneet suuren yleisömäärän, sillä niiden yhteenlaskettu katselumäärä on juuri ylittänyt yli 20 miljoonan katselun rajan.