Xi: Venäjän ja Kiinan suhde ”järkkymätön”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping allekirjoittivat keskiviikkona Putinin Kiinan-vierailulla julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Asiasta kertoivat ainakin uutistoimisto AFP sekä BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuivat keskiviikkona Pekingissä ”itsenäiseen ja suvereeniin” ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman ”vakauttamiseksi”.

Myös Xi ylisti Venäjän ja Kiinan suhdetta ”järkkymättömänä”.

Xi peräänkuulutti keskiviikkona kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä.

Xinhuan mukaan Xi sanoi Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. BBC:n mukaan Xi ilmaisi Putinille huolensa siitä, että maailma on vaarassa palata ”viidakon lakiin”. BBC:n mukaan hän viittasi tällä sotaan Lähi-idässä.

Xi sanoi myös, että Kiinan ja Venäjän pitäisi ponnistella yhdessä oikeudenmukaisemman maailmanjärjestyksen puolesta, mainitsematta Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa.

BBC:n mukaan Putin haluaisi puhua Xin kanssa tärkeän maakaasuputken rakentamisesta Venäjältä Kiinaan. Putin oli jo aiemmin kertonut Xille, että Venäjä olisi valmis toimimaan luotettavana energiantoimittajana Kiinalle.

LÄHI-IDÄN sodan aikana Iran on käytännössä sulkenut Hormuzinsalmen energiakuljetuksilta, mikä on aiheuttanut haittaa Kiinan taloudelle.

Putinin Kiinan-vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan Pekingissä viime viikolla. Trumpin vierailu ei kuitenkaan johtanut toivottuun läpimurtoon esimerkiksi Hormuzinsalmen avaamiseksi.

Myös Putin sai yhtä näyttävän vastaanottoseremonian soittokuntineen ja lasten tervetuliaisesityksineen.

Kreml on sanonut, ettei Venäjä kilpaile Kiinan-vierailullaan Yhdysvaltojen kanssa, vaan kehittää omia monipuolisia suhteitaan Kiinaan sekä maiden strategista kumppanuutta.

Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina. Kiina ei tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa ja on taustalla tukenut Venäjää Ukrainassa. Tällä viikolla uutistoimisto Reuters kertoi tiedustelutiedoista, joiden mukaan Kiina olisi salaa jopa kouluttanut venäläissotilaita Kiinassa.

Putin saapui Pekingiin myöhään tiistaina paikallista aikaa. Hänen mukanaan Kiinaan matkusti tiettävästi useita korkea-arvoisia ministereitä sekä yritysjohtoa.