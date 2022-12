”Yangon käyttäminen aiheuttaa merkittävän riskin kansalliselle turvallisuudelle” – nuorisojärjestöt vaativat taksisovelluksen kieltämistä

Demarinuoret ja Kokoomusnuoret vaativat, että Yango-taksisovellus kielletään. Nuorisojärjestöt kuvailevat Yangoa on luotettavien taksisovellusten joukossa vaanivaksi epäilyksiä herättäväksi ja täysin moraalittomaksi yhtiöksi. Järjestöt toteavat sovelluksen olevan Venäjän informaatiovaikuttamisen työkalu, joka jakaa käyttäjien tiedot Venäjän tiedustelupalvelulle. Jokainen taksikyyti myös rahoittaa Venäjän raakalaismaista hyökkäyssotaa Ukrainassa, järjestöt perustelevat sovelluksen kieltämistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Yangon kieltämisen tulisi olla kokoomuksen ja SDP:n nuorisojärjestöjen mielestä seuraava askel Suomen toteuttamia pakotteita Venäjän hybridisodan rahoituksen katkaisemiseksi ja poliittisen paineen kasvattamiseksi oligarkkien yhtiöitä kohtaan. Järjestöt huomauttavat tiedotteessa, että Yango on jo kielletty Ukrainassa sekä Baltian maissa.

Demarinuoret ja Kokoomusnuoret muistuttavat, että Venäjän liikenneministeriö teki aiemmin tänä vuonna lakiesityksen, jonka mukaan taksioperaattoreita vaaditaan antamaan Venäjän turvallisuuspalveluille pääsy yritysten matkustajien tietoihin.

– Yangon käyttäminen aiheuttaa merkittävän riskin kansalliselle turvallisuudelle, sovelluksen käyttäjälle sekä laajemmin heidän lähipiirilleen. Tietojen avulla voidaan kartoittaa ihmisiä, jotka ovat Venäjän viranomaisten kiinnostuksen kohteena, olennaisia hybridivaikuttamisen kohteita tai mahdollisia rekrytoitavia venäjämielisiä mielipidevaikuttajia. Vastaavalla tavalla voidaan käyttäjien tietojen avulla myös pyrkiä tunnistamaan kansallisen turvallisuuden kannalta olennaisia henkilöitä, Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto sanoo tiedotteessa.

Nuorisojärjestöt huomauttavat tiedotteessaan, että taksiuudistuksen ansiosta Yangon kieltäminen ei hankaloittaisi yhdenkään taksinkuljettajan mahdollisuuksia tehdä työtään, koska kilpailevat sovellukset toimivat samalla tavalla. Monet kuljettajat ajavat tälläkin hetkellä useita sovelluksia rinnakkain, nuorisojärjestöt muistuttavat.

– Me Kokoomusnuorissa kannatamme aktiivista kilpailua taksimarkkinoilla, sillä se on kuluttajan sekä yrittäjän etu. Kilpailu ei voi olla kuitenkaan sokeaa ihmisoikeusrikkomuksille ja sääntelyssä on pidettävä kiinni kansallisesta turvallisuudesta. Näistä periaatteista ei tule Suomen tinkiä, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino sanoo tiedotteessa.

Yango on venäläisen teknologiayritys Yandexin omistama taksipalvelu. Se aloitti toiminnan Suomessa vuonna 2018. Yandexin pääkonttori on Moskovassa.

Nuorisojärjestöt taustoittavat tiedotteessaan, että yhtiön perustaja venäläinen oligarkki Arkady Volozh toimi Yandexin toimitusjohtajana viime kesään asti. Hän erosi yhtiön hallituksesta päädyttyään EU:n pakotelistalle. Samoin toimi myös varatoimitusjohtaja, oligarkki Tigran Khudaverdyan, joka joutui pakotelistalle osallistuttuaan tapaamiseen Vladimir Putinin ja useiden venäläisten oligarkkien kanssa päivänä, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.