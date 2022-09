Ydinvoima jakaa yhä vihreitä: ”Nykyinen linja on yhteinen kompromissi”

Hallituspuolue vihreiden kanta ydinvoimaa kohtaan on kehittynyt neutraalimmaksi. Lisäydinvoiman rakentamisesta heillä ei ole yhteistä mielipidettä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kyseessä on vuosia kestänyt prosessi, miten meidän asenteet ovat kehittyneet. Puolueessa on edelleen ydinvoiman kannattajia sekä vastustajia molemmin puolin. Nykyinen linja on yhteinen kompromissi, vihreiden poliittinen suunnittelija Sarianna Mankki sanoo.

Keväällä hyväksytyn puolueohjelman mukaan vihreissä kannatetaan vanhempien ydinvoimaloiden jatkoaikaa, mikäli Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi nämä turvallisiksi.

- Fennovoiman korvaamiseksi ei välttämättä tarvitse olla ydinvoimaa, mutta perusvoimaa täytyisi olla saman verran, Mankki sanoo.