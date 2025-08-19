Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.8.2025 15:32

Yhdysvallat ei lähetä joukkoja Ukrainaan, Trump sanoo Foxilla

LEHTIKUVA / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Valkoisessa talossa 18. elokuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Fox Newsin haastattelussa, ettei Yhdysvallat aio lähettää joukkojaan Ukrainaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump tapasi eilen Washingtonissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä muita eurooppalaisjohtajia. Neuvotteluissa keskusteltiin muun muassa turvatakuista Ukrainalle. Trumpin mukaan Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

Foxin haastattelussa Trumpilta kysyttiin, millaisia vakuutuksia hänellä on siitä, ettei Yhdysvaltain joukkoja jatkossa lähetetä puolustamaan Ukrainan rajaa.

-  Teillä on minun vakuutukseni, ja minä olen presidentti, Trump vastasi.

Trump sanoi haastattelussa, että jotkut Euroopan maat ovat halukkaita lähettämään joukkoja Ukrainaan, ja Yhdysvallat on halukas auttamaan heitä muilla tavoin, mahdollisesti ilmateitse.

VALKOISEN TALON eilisten kokousten lopussa Trump myös soitti Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Neuvottelujen jälkeen Trump sanoi alkaneensa valmistella tapaamista Putinin ja Zelenskyin välillä. Tämän jälkeen järjestettäisiin kolmenvälinen kokous Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kesken.

Foxin haastattelussa Trump totesi, että on mahdollista, ettei Putin halua tehdä sopimusta.

-  Saamme tietää presidentti Putinista parin viikon sisällä. Katsotaan, mihin kaikki johtaa. On mahdollista, ettei hän halua tehdä sopimusta.

Trump sanoi myös, että Putinin on käyttäydyttävä hyvin, ja jos näin ei tapahdu, tulee tilanteesta vaikea. Trump esitti toiveita myös Ukrainan presidentin suuntaan.

-  Toivon, että presidentti Zelenskyi tekee mitä hänen täytyy. Hänen on myös osoitettava joustavuutta, Trump sanoi.

