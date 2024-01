Yhdysvallat iski taas huthikapinallisia vastaan

Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja huthikapinallisia vastaan Jemenissä, Yhdysvaltain asevoimat kertoo.

Iskut kohdistettiin 14 huthikapinallisten ohjukseen, jotka olivat asevoimien mukaan välitön uhka kauppa-aluksille ja Yhdysvaltain laivaston aluksille.

Uusista iskuista kertoi varhain torstaina Suomen aikaa Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämaja, joka vastaa Lähi-idän-toiminnoista (USCENTCOM). Sen mukaan uudet iskut muiden toimien ohella heikentävät huthikapinallisten kykyä jatkaa iskujaan laivaliikennettä vastaan Punaisellamerellä, Bab el Mandebin salmella sekä Adeninlahdella.

Kerta on neljäs alle viikon sisään, kun Yhdysvallat iskee Iranin tukemia kapinallisia vastaan. Huthi-lähteet sanoivat aiemmin, että Britannia olisi osallistunut uusimpiin iskuihin, mutta Yhdysvaltain asevoimien päivityksessä Britanniaa ei mainita.

Hetkeä aiemmin huthien joukot olivat iskeneet yhdysvaltalaiseen alukseen. Yhdysvallat kertoi keskiviikkona, että se määrittelee huthit uudelleen terroristijärjestöksi.

HUTHIKAPINALLISET ovat toistuvasti iskeneet rahtialuksiin Punaisellamerellä viimeisten viikkojen aikana ja torstaina kapinalliset sanoivat jatkavansa iskuja edelleen.

- Jatkamme iskujen kohdentamista miehitetyn Palestiinan satamien suuntaan matkaavia Israelin aluksia vastaan, vaikka Yhdysvaltojen ja Britannian hyökkäys kuinka yrittäisi estää meitä, huthien edustaja sanoi kapinallisten al-Masirah-televisiokanavalle.

Yhdysvallat on pyrkinyt välttämään mittavan eskalaation riskin alueella samaan aikaan, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen sota on kärjistynyt päivä päivältä. Yhdysvaltain puolustusministeriön sotilaallinen johto on sanonut, että kriisi alueella ei ole laajentunut.