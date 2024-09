Yhdysvallat kehottaa osapuolia diplomatiaan Libanonin räjähdysten jälkeen – ”Emme halua nähdä minkäänlaista eskalaatiota”

Libanonissa äärijärjestö Hizbollahin käyttämien radiopuhelimien räjähdyksissä on kuollut keskiviikkona ainakin 20 ihmistä ja yli 450 on haavoittunut, kertoo Libanonin terveysministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Japanilaisyhtiö Icom sanoo lopettaneensa Libanonissa keskiviikkona räjähtäneiden radiopuhelinten valmistuksen noin 10 vuotta sitten.

Yhtiö kertoo, että se valmisti kyseisiä radiopuhelinmalleja vuosina 2004-2014 ja niitä vietiin myös Lähi-itään. Sen jälkeen niitä ei ole toimitettu yhtiöstä eteenpäin.

Yhtiö ilmoitti myös, että kaikki sen valmistamat radiopuhelimet tehdään Japanissa Wakayaman prefektuurissa sijaitsevassa tehtaassa eikä ulkomailla.

Tiistaina Libanonissa räjähti Hizbollahin käyttämiä hakulaitteita. Räjähdyksissä sai surmansa ainakin 12 ihmistä ja tuhansia haavoittui.

Iranin tukema Hizbollah on syyttänyt räjähdyksistä Israelia ja on vannonut kostavansa iskut. Israel ei ole myöntänyt olevansa räjähdysten takana.

YHDYSVALLAT on varoittanut kaikkia osapuolia tilanteen eskaloitumisesta Lähi-idässä.

- Emme edelleenkään halua nähdä minkäänlaista eskalaatiota. Emme usko, että tämä kriisi olisi ratkaistavissa minkäänlaisilla ylimääräisillä sotilaallisilla operaatioilla, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi toimittajille.

- Uskomme, että paras tapa ehkäistä eskalaatio ja ehkäistä toisen rintaman syntyminen Libanoniin on diplomatia, Kirby lisäsi.

Kirbyltä kysyttiin, noudattaako Israel kansainvälistä humanitaarista oikeutta räjäyttäessään Hizbollahin käyttämiä hakulaitteita ja radiopuhelimia.

- Kuten olemme alusta lähtien sanoneet, Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Sillä, miten he sen tekevät, on meille merkitystä, emmekä pelkää käydä Israelin kanssa tarpeen mukaan keskusteluja, Kirby sanoi, mutta ei vahvistanut Israelin osuutta räjähdyksiin.

Kirby lisäsi myös, ettei Yhdysvalloilla ollut osuutta tiistain ja keskiviikon räjähdyksiin.

ISRAEL ja Libanonissa toimiva Hizbollah ovat tehneet toisiaan vastaan iskuja siitä lähtien, kun toinen Iranin tukema äärijärjestö Hamas hyökkäsi noin vuosi sitten Israeliin. Israel aloitti sen jälkeen tuhoisan sodan Hamasin hallitsemalla Gazan kaistalla.

Lisäksi Israel tappoi heinäkuun lopulla Libanonin pääkaupungissa Beirutissa Hizbollahin korkean komentajan Fuad Shukrin. Sen jälkeen Hamasin johtaja Ismail Haniyya sai surmansa Iranin pääkaupungissa Teheranissa iskussa, josta Israelia on syytetty. Israel ei ole myöntänyt Haniyyan surmaa.

Iran on vannonut kostavansa Haniyyan ja Shukrin surmat Israelille.