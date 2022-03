Yhdysvallat kieltää öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä – Biden: ”Putin ei koskaan tule voittamaan Ukrainassa”

Taloudellisia pakotteita Venäjää kohtaan lisättiin niin ikään, sillä Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ilmoitti illan suussa, että maa lopettaa öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä.

- Putin ei koskaan tule voittamaan Ukrainassa, Biden jyrisi. Presidentin mukaan päätös tuonnin katkaisemisesta tehtiin yhteistyössä liittolaismaiden kanssa.

Myös Britannia ilmoitti lopettavansa öljyn tuonnin Venäjältä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Saksan varaliittokansleri sekä talous- ja ilmastoministeri Robert Habeck vaatikin öljynviejämaiden järjestöä Opecia lisäämään nopeasti öljyn tuotantoa, koska hinnat ovat nousseet rajusti. Habeckin mukaan järjestön on ”helpotettava painetta markkinoilla”.

Myös EU:n oli määrä illalla päättää aikataulusta, jolla energiantuontia Venäjältä leikattaisiin huomattavasti jo tänä vuonna.

Ukrainan koillisosassa sijaitsevasta Sumyn kaupungista evakuoitiin tiistaina Pultavan alueelle satoja ihmisiä. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina käytti vain Pultavan reittiä, vaikka sille olisi ollut tarjolla yhdeksän muutakin vaihtoehtoa.

Kiovan lähellä sijaitsevasta Irpinin kaupungista taas oli ukrainalaisviranomaisten mukaan evakuoitu lähes 3 000 ihmistä.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Ukrainan sotaa on paennut ulkomaille jo yli kaksi miljoonaa ihmistä, Noin 1,2 miljoonaa Ukrainasta lähteneistä on paennut Puolaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) tiistaisen tilannearvion mukaan sotatilanne Ukrainassa ei ollut edellispäivästä muuttunut merkittävästi. Venäjän asevoimien toimet Kiovan suunnalla ovat edelleen ”maltillisia”, mikä voi johtua joukkojen ja huollon uudelleenjärjestelyistä.

Etelässä esimerkiksi Mykolajivin ja Mariupolin kaupungit ovat edelleen ukrainalaisten hallinnassa, samoin Harkova, jota vastaan tykistö- ja muu tulitus on jatkunut voimakkaana.

Let It Go kellarissa sai aikaan tunnemyrskyn

Yli viikon piiritettynä olleen Mariupolin pormestari kertoi tiistaina kuusivuotiaan tytön kuolleen nestehukkaan, koska hän oli jäänyt loukkuun kotinsa raunioihin. Myös tytön äiti löydettiin kuolleena raunioista.

- Kun hänen elämänsä loppui, hän oli yksin, uupunut, peloissaan ja hirvittävän janoinen, kertoi kaupungin pormestari Vadym Boychenko Telegram-tililllään.

Tytön kuolemaa ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Kiovan pohjoispuolella taas kolmen aikuisen ja kolmen lapsen kerrottiin kuolleen, kun heidän autonsa ajoi jalkaväkimiinaan.

Kellariinsa pommituksilta suojautunut kuusivuotias ukrainalainen pikkutyttö puolestaan sai hetkessä aikaan myrskyn sosiaalisessa mediassa, kun Twitterissä levisi video, jossa hän laulaa Frozen-piirroselokuvan tunnusmelodiaa Let It Go. Kappaleen alun perin esittänyt Idina Menzel oli erittäin liikuttunut.

- Me näemme sinut, me todella näemme sinut, Menzel kirjoitti.

- Laulusi on kuin taikatemppu, joka levittää sydämesi valoa ja parantaa kaikki, jotka sen kuulevat. Jatka laulamista! Me kuulemme sinua, vastasi puolestaan laulun säveltänyt Kristen Anderson-Lopez.

Today, I’m announcing that the United States is targeting a main artery of Russia’s economy.

We are banning all imports of Russian oil and gas.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022