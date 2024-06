Yhdysvallat luokitteli Pohjoismaisen vastarintaliikkeen terroristijärjestöksi

Ruotsalaisasiantuntija pitää mahdollisena, että järjestöllä on ollut yhteyksiä äärioikeistolaisiin järjestöihin Yhdysvalloissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvallat on luokitellut uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) terroristijärjestöksi, maan ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan. Lisäksi PVL:n kolme johtohahmoa, Tor Fredrik Vejdeland, Pär Öberg ja Leif Robert Eklund luokitellaan terroristijärjestön johtajiksi.

Järjestön toiminta perustuu ministeriön mukaan avoimen rasistiselle, antisemitistiselle, maahanmuuttovastaiselle sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vastaiselle ajatusmaailmalle.

Yhdysvaltain ulkoministeriö perustelee luokittelua muun muassa sillä, että järjestö on tehnyt, yrittänyt tehdä tai harjoitellut terroritekoja, jotka uhkaavat Yhdysvaltain kansalaisten turvallisuutta, maan kansallista turvallisuutta tai valtion taloutta.

Yhdysvaltain ilmoittama luokittelu muun muassa estää järjestöä ja sen johtohahmoja pääsemästä käsiksi mahdolliseen omaisuuteen, joka on Yhdysvaltain toimivallan alla. Ministeriön mukaan päätös estää kyseisiä tahoja hyväksikäyttämästä Yhdysvaltain talousjärjestelmää.

Lisäksi luokittelu estää yhdysvaltalaisia tukemasta järjestöä tai saamasta siltä koulutusta. Luokittelusta voi ministeriön mukaan myös jatkossa olla apua yhdysvaltalaisten lainvalvontaviranomaisten toiminnassa.

Suomessa PVL määrätty lakkautettavaksi

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan PVL on suurin uusnatsijärjestö Pohjoismaissa, joskin ministeriö mainitsee tiedotteessaan erikseen Suomessa annetun lakkauttamispäätöksen.

Suomessa korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi vuonna 2020.

KKO:n mukaan järjestön tavoitteena oli pitkälti natsi-Saksassa vallinnutta kansallissosialismia vastaava valtiojärjestys. KKO katsoi PVL:n toimineen olennaisesti vastoin lakia ja loukanneen tai pyrkineen loukkaamaan perus- ja ihmisoikeuksia.

KKO:n päätöksessä todettiin myös, että PVL on muun muassa julkaissut verkkosivuillaan kirjoituksia, jotka on katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Lisäksi KKO:n mukaan väkivallan käyttö on ollut PVL:ssä vähintään hiljaisesti hyväksytty toimintatapa ja väkivallan sekä rikosten tekemisen voidaan katsoa olevan osa yhdistyksen toimintaa.

Ruotsi tiesi päätöksestä etukäteen

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kertoi sähköpostiviestissään Svenska Dagbladetille, että hallitus oli saanut tiedon luokittelusta etukäteen. Hänen mukaansa Ruotsi aikoo tarkastella päätöstä tarkasti ja keskustella kotimaisten viranomaisten kanssa asiasta. Keskusteluja aiotaan ministerin mukaan käydä myös EU-tasolla.

Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer puolestaan kertoo lehdelle, että hallitus ottaa kaikenlaisen väkivaltaisen ääriajattelun vakavasti.

- Jos Yhdysvallat on tehnyt tällaisen luokittelupäätöksen, olen melko varma, että järjestö on luokiteltu vaaralliseksi hyvin perustein, Jörgen Holmlund Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta puolestaan sanoi Svenska Dagbladetille.

Holmlundin mukaan on mahdollista, että Yhdysvallat on tehnyt päätöksensä, koska PVL:llä on ollut todennäköisesti yhteyksiä muihin äärioikeistolaisiin järjestöihin Yhdysvalloissa.

Järjestön jäsenet ja johtohahmot ovat Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan hyökänneet väkivaltaisesti muun muassa poliitikkoja ja toimittajia sekä aktivisteja vastaan.

Tekijä: Ilmo Ilkka / STT