Yhdysvallat on keskeyttänyt pommitoimitukset Israeliin – syynä huoli hyökkäyksestä Rafahiin

Yhdysvallat keskeytti viime viikolla pommitoimituksen Israeliin Rafahin-hyökkäykseen liittyvien huolien vuoksi. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja AP yhdysvaltalaiseen virkamieslähteeseen pohjaten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti Joe Bidenin hallinnon virkamies kommentoi uutistoimistojen mukaan asiaa nimettömänä ja sanoi Israelin tärkeän liittolaisen keskeyttäneen yhden asetoimituksen viime viikolla.

Virkamiehen mukaan keskeytetyssä asetoimituksessa oli määrä olla 900-kilogrammaisia ja 225-kilogrammaisia pommeja. Painavampia pommeja olisi ollut kaikkiaan 1 800 ja kevyempiä 1 700 kappaletta.

- Emme ole tehneet lopullista päätöstä siitä, kuinka edetä tämän lähetyksen kanssa, virkamies lisäsi.

Bidenin hallinto teki päätöksen, kun näytti siltä, ​​​​että Israel oli Rafahiin kohdistuvan laajan maaoperaation partaalla. Yhdysvallat on vastustanut Israelin Rafahin-hyökkäysaikeita.

ISRAEL on jo pitkään uhannut hyökkäävänsä Rafahiin, jossa on tällä hetkellä reilusti toista miljoonaa ihmistä, joista suuri osa on paennut taisteluita muista osista Gazan kaistaa.

Viime päivinä Israel on pommittanut Rafahia, ja varhain tiistaina Israel vyörytti myös panssarivaunuja alueelle. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustajan John Kirbyn mukaan Israel on vakuuttanut operaationsa Rafahissa olevan “rajattu”.

Israelin asevoimat sanoi tiistaina ottaneensa Egyptin ja Gazan kaistan välisen Rafahin rajanylityspaikan Gazan puoleisen osan toiminnan haltuunsa.

Rafahin rajanylityspaikka on ollut tärkein portti humanitaariselle avulle Gazaan.

YK:N mukaan Israelin viranomaiset eivät ole päästäneet YK:n avustuskuljetuksia Rafahin rajanylityspaikan kautta Gazaan.

YK vaatikin Israelia avaamaan Rafahin sekä Kerem Shalomin rajanylityspaikat avustuksille välittömästi.

Sekä Israelin että Hamasin delegaatiot palasivat tiistaina Egyptiin jatkamaan aseleponeuvotteluja, kertoi israelilaislehti Haaretz. Paikalle olivat saapuneet myös Yhdysvaltain ja Qatarin edustajat.

Aseleponeuvottelujen jatkon pelättiin vaarantuneen, kun Israel vyörytti panssarivaunujaan Rafahiin.

Mediatietojen mukaan Israelin sotakabinetti päätti lähettää delegaation tapaamaan välittäjiä, vaikka Israelin mukaan Hamasin hyväksymä ehdotus on kaukana Israelin vaatimuksista.

HAMAS puolestaan ilmoitti maanantaina hyväksyvänsä välittäjien tekemän aselepoehdotuksen Gazan taisteluiden päättämiseksi.

Valkoinen talo sanoi tiistaina, että on toivoa siitä, että Israel ja Hamas pääsisivät sopimukseen aseleponeuvotteluissa.

Israelin ilmaisku on surmannut ainakin seitsemän ihmistä varhain keskiviikkona Gazan kaupungissa, sanoo paikallinen sairaala. Lisäksi useiden sanotaan loukkaantuneen iskussa.

Sairaalan mukaan isku osui asuinrakennukseen ja kaikki iskussa kuolleet olivat saman perheen jäseniä.

SILMINNÄKIJÄT ovat kertoneet myös muualle Gazan kaistalle kohdistuneista ilmaiskuista. Erityisesti iskuja kerrotaan olleen kaistan eteläosassa sijaitsevan Rafahin ympäristössä.

Yhdysvaltain asevoimat on saanut valmiiksi väliaikaisen satamarakennelman, jonka kautta on tarkoitus toimittaa humanitaarista apua Gazan kaistalle. Käyttöönotto kuitenkin viivästyy sääolosuhteiden vuoksi, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriö tiistaina.

Kaksiosaisessa satamarakennelmassa on suuri kelluva osa, jonne apu puretaan rahtialuksista. Sieltä apu kuljetetaan pienemmillä aluksilla rantaan asennettavaan pienvenesatamaan.

Väliaikaisen sataman rakentaminen alkoi viime kuussa ja maksaa ainakin 320 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan Sabrina Singhin mukaan rakennelma odottaa rantautumistaan Ashdodin satamassa Israelissa, kunnes israelilaissotilaat voivat siirtää ja ankkuroida sen paikoilleen sään selkiydyttyä.