Yhdysvallat vältti jälleen hallinnon sulun

Yhdysvalloissa myös senaatti on hyväksynyt tilapäismenettelyn, jolla estetään valtion hallinnon sulku ainakin viikoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kongressin torstaina hyväksymällä ratkaisulla kuuden lakiesityksen määräaikaa jatketaan maaliskuun 8. päivään saakka ja kuuden muun maaliskuun 22. päivään saakka.

Tilapäismenettely etenee seuraavaksi presidentti Joe Bidenin pöydälle.

Biden kutsui kongressin johtajat tiistaina harvinaiseen yhteiskokoukseen Valkoiseen taloon painostaakseen heitä tekemään kaikkensa budjetin ja Ukrainan apupaketin hyväksymiseksi. Varsinkin Ukrainan tuki on herättänyt paljon keskustelua, kun kymmenien miljardien paketti on jumittanut kongressissa hyvin pitkään. Taustalla on Yhdysvaltain sisäinen kiista rajavalvontaan liittyvistä teemoista.