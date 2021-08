Yhdysvallat värvää kaupallisia lentoyhtiöitä evakuointeihin Afganistanista – G7-maiden johtajat kokoukseen tiistaina

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi sunnuntaina suhtautuvansa toiveikkaasti siihen, että evakuointiaikataulu Afganistanista pitää. Yhdysvaltain on ollut määrä saada evakuointinsa tehtyä elokuun loppuun mennessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Evakuointeja varten on värvätty myös kaupallisia lentoyhtiöitä. Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin kerrotaan ottaneen käyttöön harvoin hyödynnetyn määräyksen, jonka avulla lentoyhtiöitä voidaan määrätä auttamaan evakuoinneissa.

Puolustusministeriön mukaan kaupallisten lentoyhtiöiden avustuksella on määrä helpottaa pullonkaulaa, joka on syntynyt ihmisten saapuessa Kabulista Yhdysvaltain Lähi-idän tukikohtiin.

Ministeriön mukaan 18 lentokonetta kuljettaa ihmisiä kolmansiin maihin Afganistanin ulkopuolella sijaitsevista turvallisista kohteista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Taleban otti vallan Afganistanissa noin viikko sitten. Ääriliike on lupaillut uuden valtakauden olevan pehmeämpi versio vuosien 1996–2001 talebanvallasta, mutta lupauksiin skeptisesti suhtautuvat afganistanilaiset ovat pyrkineet pakenemaan maasta.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät ole kuitenkaan kyenneet selviämään evakuointilennoille pyrkivien ihmisten mittavasta määrästä ja Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokenttä on jäänyt kaaoksen valtaan.

Britannian Johnson aikoo pyytää lisäaikaa

Taleban on syyttänyt Yhdysvaltoja Kabulin lentokentän kaaoksesta. Liikkeen edustajan Amir Khan Muttaqin lausunnon mukaan muualla maassa on rauhaisaa ja kaaosta olisi hänen mukaansa vain Kabulin lentokentällä.

Brittilehti Guardianin mukaan Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo kehottaa tulevassa G7-maiden johtajien kokouksessa Bidenia pitämään yhdysvaltalaisjoukkoja Kabulin lentokentällä vielä elokuun lopun jälkeenkin.

G7-maiden johtajien on määrä käsitellä Afganistanin tilannetta etäyhteyksin järjestettävässä kokouksessaan tiistaina.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace on niin ikään ilmaissut tukevansa takarajan siirtämistä. Hän on varoittanut, ettei ”yksikään maa kykene saamaan kaikkia pois” ennen elokuun 31. päivää.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell arvioi viime viikolla AFP:n haastattelussa, että Yhdysvaltain ja sen liittolaisten on mahdotonta evakuoida maiden palveluksessa olleet kymmenet tuhannet afganistanilaiset työntekijät ja heidän perheensä elokuun loppuun mennessä.

Borrell arvioi, että Yhdysvallat saattaakin jatkaa evakuointeja Kabulin kentällä elokuun jälkeen, vaikka se on aiemmin asetettu turvaamisoperaation takarajaksi.

Kymmenet tuhannet odottavat evakuointia

Yhdysvallat on evakuoinut Bidenin mukaan noin 28 000 ihmistä Talebanin vallattua Kabulin noin viikko sitten. Kymmenet tuhannet odottavat kuitenkin edelleen, että Yhdysvallat tulisi hakemaan heidät Afganistanista.

Evakuointeja Valkoisessa talossa kommentoineelta Bidenilta kysyttiin mahdollista vastausta muiden maiden johtajien pyyntöihin lisäajasta. Bidenin mukaan nähtäväksi jää, mitä Yhdysvallat voi asialle tehdä. Hänen oma toiveensa on, ettei evakuointien takarajaa tarvitsisi siirtää.

Presidentti huomioi kaoottisen tilanteen Yhdysvaltain hallinnassa olevalla Hamid Karzain kansainvälisellä lentokentällä Kabulissa.

Lentokentällä on muun muassa ojennettu vauvoja ja lapsia piikkilanka-aitojen ylitse sotilaille, minkä lisäksi epätoivoiset ihmiset ovat tarrautuneet lähtöä tekevien lentokoneiden ulko-osiin.

Bidenin mukaan edellä mainitut tapaukset ovat Afganistanista lähtemisen hinta.

– Ei ole mahdollista evakuoida näin montaa ihmistä ilman tuskaa, menetystä ja näkemiänne sydäntäsärkeviä kuvia, hän sanoi.

Pääkaupungin ulkopuolella häivähdyksiä vastarinnastabo

Kabulin ulkopuolella on nähty häivähdyksiä myös vastarinnasta Talebanin valtaa vastaan. Taleban kertoi sunnuntaina, että sadat sen taistelijat ovat matkalla kohti Panjshirin laaksoa Kabulin pohjoispuolella. Se on yksi viimeisistä Afganistanin kolkista, jota ääriliike ei vielä pidä vallassaan.

Panjshiriin on kerääntynyt Afganistanin entisen hallinnon joukkoja ja siviilejä sitä mukaa, kun Taleban on ottanut maan merkittävät kaupungit hallintaansa. Etenkin Kabulin taipumisen jälkeen noin viikko sitten tuhannet ihmiset ovat suunnanneet Panjshiriin. Alue on jo aiemmin ollut tunnettu Taleban-vastaisena keskittymänä.

Talebanin mukaan taistelijoita on lähetetty alueelle, koska paikalliset viranomaiset kieltäytyivät rauhanomaisesta vallanvaihdosta.

Alueella perustettu vastarintaliike kertoo uutistoimisto AFP:lle pyrkivänsä luomaan alueelle oman hallinnon, ja haluaa toimia turvapaikkana ihmisille, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi muissa maakunnissa. Vastarintaliike kertoo pyrkivänsä välttämään verenvuodatusta, mutta ilmoittaa olevansa valmis pitkäaikaiseen konfliktiin, jolleivät neuvottelut Talebanin kanssa tuota tulosta.