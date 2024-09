Yhdysvalloissa käydään oikeustaistelua, joka voi määrittää oikeistomedia Fox Newsin tulevaisuuden

Nevadalaisessa tuomioistuimessa käydään tällä hetkellä oikeustaistelua, jolla voi olla tulevaisuudessa valtava merkitys Yhdysvaltain mediamaisemaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyse on mediamoguli Rupert Murdochin, 93, trustista eli testamentin kaltaisesta järjestelystä. Trustissa määrätään australialaissyntyisen Murdochin mediaimperiumin hallinnasta sen jälkeen, kun hänestä aika jättää.

Jo yli 20 vuotta sitten laadittu trusti antaa Murdochin neljälle aikuiselle lapselle – Lachlanille, Jamesille, Prudencelle ja Elisabethille – kullekin yhden äänen yhtiöiden tulevaisuutta koskevissa päätöksissä.

Asiasta käydään nyt oikeutta, koska Rupert Murdoch haluaa tehdä muutoksia trustiin, jonka pitäisi periaatteessa olla peruuttamaton. Suvun patriarkka haluaa, että yhtiöiden hallinta siirtyy hänen kuolemansa jälkeen hänen vanhimmalle pojalleen Lachlan Murdochille, joka on jo pitkään ollut Rupertin suosikki seuraajakseen.

MUUN muassa New York Times on verrannut Murdochien sisäistä vääntöä HBO:n menestyssarjaan Succession – eikä syyttä, sillä Succession on ammentanut merkittävästi innoitusta nimenomaan Murdochien perheestä.

Perheen sisällä on vuosien varrella käyty lukuisia valtataisteluita, ja sisarusten välinen dynamiikka ja liittoumat ovat vaihdelleet. Nyt Rupert Murdochin yritys siirtää valta yksinomaan Lachlanille on saanut kolme muuta sisarusta liittoutumaan, sillä he kaikki vastustavat tätä liikettä jyrkästi.

Rupert jätti viime vuonna tehtävänsä yhtiöidensä News Corpin ja Foxin hallituksen puheenjohtajana. Lachlan nousi hänen tilalleen, ja yhtiöiden linja säilyi ennallaan. Nyt kyse onkin siitä, mitä tapahtuu Rupertin kuoleman jälkeen.

Isä-Murdochin peliliikkeen ytimessä ovat politiikka ja bisnes. Murdochin mediaimperiumin kruununjalokivet ovat poliittisesti konservatiivisia ja oikeistolaisia, ja Rupert haluaa säilyttää tämän ennallaan.

Rupert ja Lachlan ovat tässä asiassa samanmielisiä, mutta kolme muuta lasta ovat poliittisesti maltillisempia. Rupert pelkää, että vallan jakautuminen tasan hänen lastensa kesken veisi esimerkiksi Fox Newsiä maltilliseempaan suuntaan, mikä hänen mukaansa olisi liiketaloudellinen riski.

Tämä onkin Rupert Murdochin argumentti oikeustaistelussa. Perustaja voi muuttaa trustia lain mukaan vain jos hän toimii vilpittömästi edunsaajien hyödyksi, ja näin Rupert väittää tekevänsä. Hänen mukaansa valtataistelun välttäminen yhtiöiden hallinnasta ja konservatiivisen linjan säilyttäminen on kaikkien hänen lastensa eduksi.

Trump on Murdocheille tärkeä katsojalukujen takia.

MITEN oikeustaistelussa käykin, vaikutukset moniin läntisen maailman keskeisiin tiedotusvälineisiin voivat olla valtaisat.

Murdochilla on mediaomistuksia ympäri maailman, mutta erityisen vaikutusvaltainen hän on Yhdysvalloissa, jossa huomiota on saanut etenkin maan suosituin uutiskanava Fox News. Vuonna 1996 perustettu Fox News on noussut Yhdysvaltain poliittisen oikeiston vaikutusvaltaisimmaksi ääneksi, joka on Donald Trumpin nousun myötä liikkunut yhä vahvemmin oikealle.

Mediatutkija Denis Muller Melbournen yliopistosta on seurannut Murdochin yhtiöitä pitkään. Hänen mukaansa News Corpin päätarkoitus ei ole koskaan ollut journalismi, vaan Murdochin suvun rikastuttaminen. Mullerin mielestä on vaikea tietää, mitä Rupert Murdoch todellisuudessa ajattelee politiikasta.

- Ajattelevatko Rupert tai Lachlan, että Trump on hyväksi Yhdysvalloille tai että hänen politiikkansa on hyväksi Yhdysvalloille? Emme tiedä sitä. Mutta tiedämme sen, että Trump on Murdocheille tärkeä katsojalukujen takia, Muller sanoo STT:lle.

- En usko että Rupert ja Trump ovat koskaan keskustelleet ideologiasta tai politiikkatoimista. He ovat vain hyödyksi toisilleen. Se on täysin kyyninen, molemminpuolinen riippuvuussuhde.

Foxin ja Trumpin leirin suhde onkin ollut toisinaan jännitteinen. Esimerkiksi Trumpin ja Yhdysvaltain populistisen oikeiston tärkeä taustahahmo Steve Bannon on sanonut Rupert ja Lachlan Murdochin olevan “globalisteja”.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

MULLERIN mukaan Murdochin riippuvuus Trumpista kävi hyvin ilmi vuoden 2020 presidentinvaalien jälkimainingeissa, kun Trump levitti valhettaan ryöstetyistä vaaleista. Fox News hyppäsi hetken epäröinnin jälkeen lopulta mukaan Trumpin kelkkaan.

Fox joutui viime vuonna maksamaan 787 miljoonaa dollaria äänestyslaitteita valmistavalle Dominion Voting System -yhtiölle, koska oikeus katsoi Fox Newsin levittäneen yhtiöstä valheita. Meneillään on muitakin kunnianloukkausoikeudenkäyntejä vaalivalheen tiimoilta.

- Oikeudenkäyntiasiakirjoista käy ilmi, että vaikka Fox Newsillä tiedettiin, ettei vaaleja ollut ryöstetty, he kuitenkin edistivät tätä näkemystä. Koska Murdoch sanoi että jos emme tee niin, menetämme katsojia, Muller huomauttaa.

- Näin yhtiö on aina toiminut.

Konservatiiviyleisölle suunnattu uutisointi ja Trumpin myötäily on ollut Murdochille valtava taloudellinen menestys. Etenkin Fox Newsin katsojaluvut ovat olleet vuodesta toiseen erinomaisia.

Viime vuosina Fox Newsille on ilmaantunut vieläkin avoimemman oikeistolaisia kilpailijoita, kuten Newsmax, mutta mikään niistä ei ole saanut samaa asemaa. Fox sai houkuteltua muualle karanneita katsojia takaisin, kun se alkoi myötäillä Trumpia vaalivilppiväitteissä.

- Heidän brändinsä on niin vahva. Fox News on amerikkalaisen kaapelitelevision selvästi vahvin brändi. Niin kauan kuin he eivät suututa uudestaan yleisöään käymällä Donald Trumpia vastaan, en näe heidän valta-asemalleen mitään uhkaa, Muller sanoo.

LACHLAN Murdoch on joidenkin sisäpiiriläisten mukaan jopa isäänsä konservatiivisempi, sanoo australialaistoimittaja Paddy Manning, joka on kirjoittanut toissa vuonna julkaistun Lachlanin elämäkerran. Hän on myös tehnyt Lachlanista parhaillaan Australiassa pyörivän dokumenttisarjan.

Toisaalta esikoispoika ei juurikaan puhu avoimesti poliittisista näkemyksistään.

- Hän on kuvaillut itseään sosiaalisesti liberaaliksi ja taloudellisesti konservatiiviksi. Hän ei välttämättä ole samaa mieltä kaikesta, mistä Fox News puhuu. Mutta hän puolustaa sitä toistuvasti. Hän ei missään nimessä halua tehdä muutoksia linjaan, jos se tarkoittaa että he menettävät katsojia ja rahaa, Manning toteaa STT:lle.

- Hän näkee että sillä on paikkansa konservatiivisena uutiskanavana, joka erottaa sen muista suurista medioista Yhdysvalloissa.

Sama resepti ei ole toiminut yhtä hyvin muualla. Esimerkiksi Australiassa Fox Newsin tyyliä jäljittelevä Sky News Australia on jäänyt marginaalikanavaksi.

ENTÄ jos muut Murdochin lapset voittavat oikeustaistelun ja saavat mediaimperiumin hallintaansa Rupertin kuoleman jälkeen?

Esimerkiksi Fox Newsin linja voisi palata kohti poliittista keskustaa, koska etenkin James Murdochin tiedetään karsastavan nykyistä oikeistopopulistista tyyliä. Muller uskoo, että James haluaisi karsia disinformaation ja salaliittoteoriat Foxin tarjonnasta.

- Yhtiö voisi hyvinkin maltillistua. Ei siitä erityisen vasemmistolaista tulisi, mutta esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen se varmasti muuttaisi suuntaa, Muller sanoo.

- Rupertin perustelu oikeudessa taas perustuu siihen, että mahdollisimman oikeistolainen linja on aina tuottoisinta. Mikä on aika iso oletus.

MANNINGIN mukaan käynnissä oleva Yhdysvaltain vaalikampanja osoittaa, että Fox Newsin vallallakin on rajansa. Hän arvelee, että Murdochit olisivat viime vaalien jälkeen jo halunneet siirtyä Trumpista eteenpäin, mutta eivät voineet mitään tämän valtavalle suosiolle republikaaniäänestäjien ja puolueen niin sanotun Maga-siiven (Make America Great Again) keskuudessa.

Manning huomauttaa, että yksi Murdochin lehdistä, New York Post, asettui tukemaan Ron DeSantisia republikaanien presidenttiehdokkaaksi.

- Mutta lopulta Trumpilla oli republikaanipuolue hallussaan. Hänen kannattajansa ovat uskollisia. Eikä Fox Newsillä ollut muita mahdollisuuksia kuin tukea Trumpia, hän sanoo.

- Ymmärtääkseni Lachlan Murdoch on enemmän perinteinen republikaani kuin populisti. Mutta Maga-yleisön uskollisuus synnyttää Murdochin medioiden tuotot. On kuin Trump olisi ottanut Fox Newsin haltuunsa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

TÄMÄN syksyn tasaisiksi ennakoidut vaalit ovat suuri testi sille, kuinka pitkälle Fox on valmis menemään Trumpin tukemisessa. Etenkin, jos Trump häviää ja esittää taas väitteitä vaalivilpistä.

Sekä Muller että Manning uskovat, että Fox on Dominion-tapauksen jälkeen hyvin huolellinen sen suhteen, ettei se joudu enää oikeuteen valheiden levittämisen takia. Jopa suuryritykselle mahdollisesti miljardiluokkaan kohoavat korvaukset ovat liikaa.

- Toivottavasti Fox ja Lachlan Murdoch ovat oppineet läksynsä vuoden 2020 vaaleista eikä sama enää toistu. Mielestäni on merkkejä siitä, että he ovat oppineet läksynsä. Tämä on hyvin tärkeä testi sille, Manning sanoo.

Yksi esimerkki tästä oli se, että Lachlan Murdoch antoi viime vuonna potkut Fox Newsin suosituimmalle juontajalle Tucker Carlsonille, jonka tapa levittää salaliittoteorioita uhkasi käydä yhtiölle kalliiksi. Asiantuntijat pitävät tätä osoituksena siitä, että Murdochit priorisoivat aina rahaa ennen ideologiaa.

Jos Trumpin suosio alkaisi jossain vaiheessa sulaa, Manning ei epäile hetkeäkään, etteikö Fox hylkäisi tätä. Hän muistuttaa, että Murdochin omistama brittilehti Sun asettui tämän vuoden Britannian parlamenttivaaleissa tukemaan työväenpuoluetta, kun konservatiivien tappio alkoi näyttää selvältä.

- Murdochit ovat aina halunneet tukea voittajia.

Antti Rulamo / STT