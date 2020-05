Yhdysvalloissa lievä lasku koronakuolemissa jatkuu

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen liittyen 1 237 ihmistä viimeisen vuorokauden aikana, kertovat maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkinsin yliopiston lukemat.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luku on hieman pienempi kuin edellispäivinä ja yli 300 alhaisempi kuin viime viikon lauantain lukema. Koronakuolemien raportointi vaihtelee Yhdysvalloissa jonkin verran viikonpäivien mukaan, joten usein mielekkäintä on verrata lukua edellisviikon samaan päivään.

Yhdysvalloissa on yliopiston mukaan kuollut yhteensä yli 88 700 ihmistä koronavirukseen liittyen, mikä on selvästi eniten maailmassa. Worldometer-tilastosivun mukaan kuolemia on jo yli 90 000.