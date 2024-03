Yhdysvalloissa on supertiistai – presidenttiehdokkaasta äänestetään useissa osavaltioissa

Yhdysvalloissa molemmat suuret puolueet järjestävät tänään esivaalinsa ja vaalikokouksensa samanaikaisesti useissa osavaltioissa niin kutsuttuna supertiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jaossa on merkittävä osa valitsijamiesäänistä, joilla puolueiden presidenttiehdokkaat valitaan kesän puoluekokouksissa. Tänä vuonna tiistaina kisataan 15 osavaltiossa sekä yhdellä territoriolla Amerikan Samoassa. Lisäksi demokraattien postiäänestyksen tulos Iowassa selviää tiistaina.

Supertiistain tuloslaskenta alkaa vasta keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaa.

Päivässä on perinteisesti suuren poliittisen urheilujuhlan tunnelmaa, mutta tänä vuonna sitä pidetään antikliimaksina, sillä molempien puolueiden ehdokkaat ovat jo käytännössä selvät. Ellei ihmeitä tapahdu, marraskuun presidentinvaaleista odotetaan demokraattien Joe Bidenin, 81, ja republikaanien Donald Trumpin, 77, uusintaottelua.

ISTUVAA presidentti Bidenia ei ole vakavissaan haastettu oman puolueen sisältä, ja Trumpin viimeisen haastajan Nikki Haleyn menestys on ollut heikkoa tähän mennessä pidetyissä esivaaleissa.

New York Timesin vaaliseurannan mukaan tänä vuonna ennen supertiistaita on republikaanien esivaaleissa jaettu 300 valitsijamiehen äänet, ja supertiistai pumppaa potin 1 174 valitsijamieheen. Voittoon riittää 1 215 ääntä, eli supertiistain tulos on käytännössä ratkaiseva.

Supertiistain aattona Trumpilla oli kasassa 244 valitsijamiestä ja Nikki Haleylla 43. Ennen supertiistain koitoksia Trump lisäsi pottiinsa vielä Pohjois-Dakotan vaalikokouksen 29 valitsijamiestä voitettuaan sen myöhään maanantaina Suomen aikaa.

Voitto oli odotettu, sillä Trump voitti republikaanien Pohjois-Dakotan vaalikokouksen myös vuosina 2016 ja 2020.

Moni odotti Nikki Haleyn luopuvan kisasta jo ennen supertiistaita, ja päivästä odotetaan nyt viimeistä naulaa hänen arkkuunsa. Erityisen nöyryyttävän tappion Haley kärsi helmikuun lopulla omassa kotiosavaltiossaan Etelä-Carolinassa, jossa hän hävisi Trumpille noin 20 prosenttiyksiköllä. Helmikuun tappioiden jälkeenkin Haley kuitenkin vakuutteli “taistelun jatkuvan”.

Ennen supertiistaita Haleylla on taskussaan vain yksi esivaalivoitto, kun hän peittosi Trumpin pääkaupungissa Washingtonissa.