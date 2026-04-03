Yhdysvaltain armeijassa puhdistuksia, Iranilla yhä kyky jatkaa vastarintaa

Yhdysvaltain maavoimien komentaja, kenraali Randy George jättää tehtävänsä. Puolustusministeriön edustajan mukaan muutos astuu voimaan välittömästi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutiskanava CBS Newsin lähteen mukaan maan puolustusministeri Pete Hegseth haluaa Georgen tilalle ihmisen, joka voisi auliimmin toteuttaa hänen ja presidentti Donald Trumpin visiota.

Maavoimilla olisi tärkeä rooli mahdollisessa maahyökkäyksessä Iraniin.

Presidentti Joe Biden oli nimittänyt Georgen tehtävään vuonna 2023, ja vuodesta 1982 asti asevoimissa palvellut George (s.1964) olisi pystynyt jäämään eläkkeelle jo usean vuoden ajan.

CBS Newsin mukaan virkaa tekeväksi komentajaksi nousee Christopher LaNeve, joka toimi aiemmin Hegsethin läheisenä sotilasneuvonantajana.

RUNSAAN kuukauden jatkunut sota Iranin kanssa ei ole onnistunut tuhoamaan Iranin asemahtia kokonaan.

Yhdysvaltalaistiedustelu arvioi, että Iranilla on yhä käytössään noin puolet ohjuslaukaisimistaan ja räjähdedrooneistaan. Asiasta kertoo uutiskanava CNN tiedustelutietoja tuntevien lähteidensä pohjalta.

Arvion perusteella osa ohjuslaukaisimista on voinut hautautua maan alle Yhdysvaltain ja Israelin Iraniin tekemien iskujen myötä, mutta laukaisimet eivät ole tuhoutuneet.

Tiedustelutietojen perusteella Iranilla on laukaisimiensa lisäksi tallella suuri määrä ohjuksia ja tuhansia drooneja.

Tiedustelutiedot on CNN:n mukaan koottu viime päivinä. Tiedoista selviää myös, että suuri osa Iranin rannikkopuolustuksen risteilyohjuksista on yhä käyttökelpoisia. Kyseiset ohjukset ovat avainasemassa, kun Iran pitää öljynkuljetuksille tärkeää Hormuzinsalmea hallinnassaan.

Yhdysvaltain asevoimien mukaan maa oli iskenyt keskiviikkoon mennessä yli 12 300 kohteeseen Iranin sisällä. CNN:n lähteiden mukaan tiedustelutiedot osoittavat, että Yhdysvaltain asevoimat on heikentänyt Iranin sotilaallisia kykyjä.

TIEDUSTELUN ARVIOT eroavat huomattavasti muun muassa presidentti Donald Trumpin puheista. Yhdysvaltain aikaa keskiviikkona Trump piti yhdysvaltalaisille puheen, jossa hän muun muassa sanoi, että Iranin ohjuskapasiteetti on lähestulkoon käytetty tai tuhottu.

Trumpin lausuntojen uskottavuutta nakersi jokseenkin sekin, että pian puheen jälkeen Yhdysvaltain läheinen liittolainen Israel ilmoitti ohjusaalloista, joita Iranista oli laukaistu Israelia kohti.

Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä Israelin asevoimat kertoi jälleen, että Iranista oli laukaistu ohjuksia Israelia kohti. Asevoimat sanoi, että ilmatorjuntajärjestelmät pyrkivät torjumaan uhkaa.

Persianlahden alueella Kuwait kertoi niin ikään varhain perjantaina, että maan ilmatorjuntajärjestelmät vastaavat ohjus- ja drooni-iskuihin.

HALLINNON puhdistusta nähtiin Yhdysvalloissa torstainakin, kun Trump erotti oikeusministeri Pam Bondin.

Trump kehui Bondia omistamallaan Truth Social -kanavalla muttei kertonut potkujen syistä.

- Rakastamme Pamia, ja hän siirtyy yksityisellä sektorilla erittäin tarpeelliseen ja tärkeään uuteen työhön, josta ilmoitetaan lähitulevaisuudessa, presidentti kirjoitti.

Trumpin mukaan virkaatekeväksi oikeusministeriksi tulee varaoikeusministeri Todd Blanche, joka on aikaisemmin toiminut Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.

Vain runsas kuukausi sitten Trump erotti Yhdysvaltojen sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministerin Kristi Noemin.

Juttua muokattu klo 11:04, korjattu ”esikuntapäällikkö” maavoimien komentajaksi.