Yhdysvaltain esivaaleissa mitataan Trumpin suosiota – tutkija: Keskitietä vaikea myydä äänestäjille

Tänä vuonna saatetaan saada edes hienoista osviittaa siitä, millaiseen suuntaan Yhdysvaltain republikaanipuolue on matkalla presidentti Donald Trumpin jälkeisessä ajassa. Yhdysvalloissa on käynnissä esivaalit, joissa valitaan puolueiden ehdokkaita marraskuun välivaaleihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkopoliittisen instituutin tutkijasta Maria Lindénistä kiinnostavaa on, millaisia tulevaisuuden kuvia Trumpista irtiottoa tekevät ehdokkaat tarjoavat

- Onko sitä, että palataan poliittiseen keskitiehen, tehdä enemmän kompromisseja ja yhteistyötä toisen puolueen kanssa? Se on nykyaikana hyvin vaikeaa myydä äänestäjille, Lindén sanoo STT:lle.

Lindén sanoo, että republikaanipuolueen tulevaisuutta on vaikea ennustaa etenkin, kun iso osa sen kannattajista on uskollisia Trumpille eikä puolueelle.

- Ne, jotka hakevat puolueelle erilaista suuntaa, ovat tässä vaiheessa vielä varmaan aika varovaisia ja vaiti omista ajatuksistaan. He eivät halua tilannetta, jossa Trump ottaa heidät aktiivisesti silmätikuksi, Lindén sanoo.

Eri osavaltioissa käydään erilaisia välivaalikisoja. Osassa osavaltioita valitaan niin kuvernööriä, senaattoria kuin edustajia edustajainhuoneeseen, toisissa taas ei ole käynnissä kaikkia näitä kisoja. Esivaaleja järjestetään pitkin tätä vuotta.

VÄLIVAALEISSA on perinteisesti mitattu istuvan presidentin suosiota, sillä vaalit pidetään noin presidenttikauden puolivälissä.

Yhdysvaltaisen Wall Street Journalin mukaan Trumpin yksi tavoite välivaaleissa on saada valtaa uudelle sukupolvelle päättäjiä, jotka ovat uskollisia Trumpin Maga-liikkeelle (Make America Great Again).

Joissain tapauksissa kyse on suorasta kostosta. Esimerkiksi Louisianan osavaltiossa lauantaina järjestettävissä esivaaleissa Trump on antanut suoran tukensa Julia Letlow’lle, joka yrittää haastaa Trumpin hampaisiin joutuneen republikaanisenaattori Bill Cassidyn. Cassidy äänesti Trumpin toisessa virkasyyteäänestyksessä viraltapanon puolesta, mitä Trump ei ole unohtanut. Cassidy on useissa muissa asioissa tukenut Trumpia.

TIISTAINA äänestetään Kentuckyn osavaltiossa, jossa valitaan seuraajaa pitkän linjan republikaanisenaattori Mitch McConnellille, joka on myös pistänyt Trumpille vastaan. Hän esimerkiksi tunnusti entisen presidentin Joe Bidenin vaalivoiton noin viikko vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Samaan aikaan Trump puhui äänekkäästi vaalivilpistä. McConnell on toiminut senaatissa niin enemmistö- kuin vähemmistöjohtajana.

Republikaaniehdokas on perinteisesti voittanut Louisianassa ja Kentuckyssa. Tiistaina käydään esivaalit myös Georgiassa, jossa kisa demokraattien ja republikaanien välillä saattaa olla tiukka.

Georgia oli avainosavaltio, kun Trump hävisi vaalit tiukasti Bidenille vuonna 2020. Tuolloinkin osavaltion ylimpänä vaaliviranomaisena ollut Brad Raffensperger pyrkii nyt republikaanien kuvernööriehdokkaaksi. Raffensperger vastusti Trumpin yrityksiä kumota Bidenin vuoden 2020 vaalivoitto osavaltiossa. Raffenspergerillä on vastassaan muun muassa Trumpin tukema, varakuvernööri Burt Jones.

Trumpin on tarkoitus olla presidenttinä vielä vuoden 2029 alkuun. Yhdysvalloissa presidentti voi olla tehtävässään kaksi kautta. Toisella kaudellaan Trump on vihjaillut mahdollisuudella kolmannesta kaudesta.

Milja Rämö/STT