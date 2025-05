Yhdysvaltain ja Kiinan edustajat puivat kauppasotaa Sveitsissä

Yhdysvaltain ja Kiinan edustajien on määrä tavata Sveitsissä tällä viikolla, maat kertovat. Kyseessä ovat ensimmäiset viralliset keskustelut, joissa todennäköisesti puidaan maiden välille syttynyttä kauppasotaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tulevieen keskusteluihin osallistuvat tällä tietoa ainakin Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent ja kauppaedustaja Jamieson Greer sekä Kiinan varapääministeri He Lifeng.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina Yhdysvaltain aikaa tiedotteen, jonka mukaan valtiovarainministeri Bessent matkaa torstaina Sveitsiin.

- Odotan innolla tuloksellisia keskusteluja, kun työskentelemme tasapainottaaksemme kansainvälistä talousjärjestelmää uudelleen palvelemaan paremmin Yhdysvaltain etuja, Bessent sanoo valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Ministeriön mukaan Bessentin on visiittinsä yhteydessä määrä tavata Kiinan talousasioista vastaava edustaja, mutta tätä ei nimetä tiedotteessa.

BESSENT kertoi sittemmin uutiskanava Fox Newsille, että Yhdysvaltain ja Kiinan on määrä käydä keskusteluja lauantaina ja sunnuntaina. Näissä keskusteluissa on hänen mukaansa määrä luoda pohjaa tuleville neuvotteluille.

- Sovimme, mistä aiomme keskustella. Minusta tuntuu, että tässä on kyse tilanteen lieventämisestä, ei suuresta kauppasopimuksesta, Bessent sanoi Foxille.

- Meidän on lievennettävä tilannetta ennen kuin voimme liikkua eteenpäin, hän lisäsi.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiinaa edustaa Kiinan ja Yhdysvaltain välisistä talous- ja kauppa-asioista vastaava varapääministeri He Lifeng, joka tapaa Sveitsissä valtiovarainministeri Bessentin.

KIINAN kauppaministeriö puolestaan sanoi, ettei Kiina aio uhrata periaatteitaan tulevissa keskusteluissa, vaan aikoo puolustaa oikeudenmukaisuutta. Ministeriön mukaan Kiina lähtee neuvotteluihin Yhdysvaltain teollisuuden ja kuluttajien esittämien vetoomusten jälkeen.

Jos Yhdysvallat haluaa ratkaista maiden välisen kauppasodan neuvotteluteitse, on sen kiinalaisministeriön mukaan kohdattava tullitoimenpiteistään niin Yhdysvalloille kuin muulle maailmallekin koituvat vakavat kielteiset vaikutukset.

Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer niin ikään osallistuu kansliansa mukaan keskusteluihin Kiinan kanssa. Greer tapaa kansliansa mukaan kiinalaisen vastinparinsa kanssa, mutta tiedotteessa ei mainita erikseen nimeltä, onko tämä varapääministeri He.

Bessentin ja Greerin kerrotaan Sveitsin-matkallaan tapaavan myös muun muassa Sveitsin presidentin Karin Keller-Sutterin kanssa.

YHDYSVALLAT ja Kiina ajautuivat tänä keväänä kauppasotaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kiinalle kovia tuontitulleja.

Trump on asettanut tuontitulleja valtaosalle maailman maista, mutta Kiinalle asetetut tullit ovat poikkeuksellisen korkeita. Trumpin hallinto on asettanut yhteensä 145 prosentin edestä tuontitulleja isolle joukolle kiinalaistuotteita. Nämä tullit astuivat voimaan huhtikuussa. Kiina on vuorostaan vastannut omilla 125 prosentin tulleillaan.

Trump on toistuvasti väittänyt, että Kiina on ollut Yhdysvaltoihin yhteydessä tullineuvotteluista. Viime viikolla hän sanoi uskovansa, että on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä sopimukseen.

Kiina sen sijaan kertoi viime viikolla, että maa arvioi Yhdysvaltain tarjousta keskustella maiden välisistä tuontitulleista. Aloitteen keskusteluista teki Kiinan mukaan Yhdysvallat. Kiinan kauppaministeriö kertoi, että Yhdysvallat on pyrkinyt useaan otteeseen välittämään keskusteluhaluistaan viestiä Kiinalle.

- Jos Yhdysvallat haluaa keskustella, sen tulisi osoittaa vilpittömyytensä, olla valmis korjaamaan virheelliset käytäntönsä ja perumaan yksipuoliset tullit, ministeriö sanoi.

KIINA ei ole osoittanut olevansa aikeissa taipua Trumpin painostuksen alla, vaan maan hallinto on vannonut käyvänsä kauppasotaa tarvittaessa hamaan loppuun saakka. Kiina on kuitenkin myöntänyt, että globaalit talouden käänteet ovat rasittaneet sen taloutta, joka on pitkään ollut riippuvainen viennistä. Lisäksi ulkomaille kauppaa tekevät kiinalaisyritykset ovat kohdanneet vaikeuksia.

Taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta arvioi aiemmin tässä kuussa STT:lle, että Trumpin hallinnon on pakko pyörtää tullipäätöksiään jossain vaiheessa.

- Taantumasta tuskin tulee hirvittävän syvä, koska tässä monet merkit puhuvat sen puolesta, että Yhdysvaltojen on pakko myös perääntyä, ja ovat tehneetkin jonkinlaisia perääntymisiä ja hakevat niitä niin kutsuttuja diilejä.

Tullit iskevät Yhdysvaltain talouteen monin tavoin. Elorannan mukaan tullit ovat itsessäänkin vahingollisia, minkä lisäksi epävarmuus heijastuu yrityksiin ja kuluttajiin. Eloranta arvelee, että edessä on dominoefekti ja pysyvämpi talouden hidastuminen.