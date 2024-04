Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa historiallinen kuuleminen Trumpin syytesuojasta

Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa järjestetään tänään historiallinen suullinen kuuleminen entisen presidentin Donald Trumpin syytesuojasta. Kuuleminen liittyy pysähdyksissä olevaan alemman asteen oikeudenkäyntiin, jossa Trumpia syytetään yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan hänellä on täydellinen suoja rikossyytteiltä koskien kaikkia toimia, jotka hän on tehnyt presidenttinä ollessaan. Vetoomustuomioistuin päätyi helmikuussa päinvastaiselle kannalle, minkä jälkeen Trump vetosi asiassa korkeimpaan oikeuteen. Sen päätös saattaa tulla aikaisintaan kesäkuun lopulla.

Tapaus on poliittisesti erittäin tärkeä, sillä Trump on käytännössä ainoa vaihtoehto republikaanien presidenttiehdokkaaksi myöhemmin tänä vuonna pidettävissä presidentinvaaleissa. Korkeimman oikeuden päätöstä ottaa kysymys syytesuojasta käsittelyyn on pidetty voittona Trumpille, koska se lykkää varsinaista oikeudenkäyntiä vaalituloksen kumoamisyrityksestä lähemmäs marraskuun presidentinvaaleja ja kenties jopa niiden yli.

ULKOPOLIITTISEN instituutin webinaarissa aiemmin tällä viikolla vieraillut Washingtonin osavaltion yliopiston oikeustieteen professori ja korkeimmassa oikeudessa aiemmin työskennellyt Elizabeth Porter arvioi, että oikeus on haluton ottamaan kantaa, joka vaikuttaisi presidentinvaaliprosessiin jompaakumpaa osapuolta selkeästi hyödyttäen. Hänen mukaansa lopullinen päätös ei siten ehkä ole joko Trumpin täyden syytesuojan vahvistava tai sen täysin romuttava vaan jotain siltä väliltä.

Porterin mukaan jokainen kuluva viikko tekee kuitenkin yhä epätodennäköisemmäksi sen, että Trump tuomittaisiin ennen ehdokkaaksi nimittämistään tai presidentinvaaleja. Eikä sen jälkeen tiedetä, miten oikeusprosessi mahdollisesti etenee tai ei etene.

- Nämä ovat kaikki avoimia kysymyksiä, koska emme ole koskaan aiemmin joutuneet kohtaamaan niitä, Porter sanoi.

Vastaavaa entisen presidentin syytesuojaa koskevaa kuulemista ei ole koskaan aiemmin järjestetty Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa.

Suullinen kuuleminen korkeimmassa oikeudessa alkaa tänään kello 17 Suomen aikaa. Kameroilla on porttikielto oikeuden tiloihin, mutta ääntä kuulemisesta voi seurata suorana.

Trump olisi tiettävästi halunnut olla itsekin läsnä kuulemisessa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska toisen Trumpia vastaan käynnissä New Yorkissa olevan oikeudenkäynnin tuomari on määrännyt Trumpin olemaan torstaina läsnä tuossa oikeudenkäynnissä.