Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin vierailee Mustanmeren alueen maissa tukeakseen niitä Venäjän painostusta vastaan

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin (kuvassa) lähti sunnuntaina matkalle kolmeen Mustanmeren maahan, Georgiaan, Romaniaan ja Ukrainaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Matkan tarkoituksena on Yhdysvaltojen mukaan tukea Venäjän painostamia maita ja ilmaista Yhdysvaltain kiitollisuus niiden panoksesta kaksi vuosikymmentä jatkuneessa Afganistanin sodassa.

- Me takaamme ja tuemme itsemääräämisoikeutta maissa, jotka ovat Venäjän aggressiivisuuden etulinjassa, sanoi korkea-arvoinen puolustushallinnon virkailija toimittajille ennen matkan alkua.

Georgia, Romania ja Ukraina sijaitsevat Mustanmeren rannalla, ja Venäjä on pyrkinyt laajentamaan alueella omaa vaikutustaan ja estämään sotilasliitto Naton ja Yhdysvaltain ja Euroopan liittouman laajeneminen.

Romania on Naton jäsenmaa, kun taas Ukraina ja Georgia ovat Naton rauhankumppanuusmaita Suomen tavoin.

Venäjä on miehittänyt Ukrainan Krimin, ja sillä on joukkoja Georgiasta irtautuneilla Abhasian ja Etelä-Ossetian alueilla. Lisäksi Ukraina taistelee Venäjä-mielisiä separatisteja vastaan maan itäosassa. Konflikti on vaatinut tähän mennessä 13 000 ihmisen hengen.

Kesäkuussa Venäjä sanoi brittien sota-aluksen loukanneen Venäjän aluevesiä sen purjehtiessa lähellä Krimiä ja häätäneensä sitä varoituslaukauksilla. Britannian puolustusministeriö kiisti varoituslaukaukset ja sanoi aluksen olleen Ukrainan aluevesillä.

Vierailtuaan kolmessa Mustanmeren rannikkovaltiossa Austin osallistuu Naton puolustusministerien huippukokoukseen 21.-22. lokakuuta Brysselissä.