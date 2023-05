”Yhtään yhteydenottoa ei ole Halin suunnalta tullut” – hoitajaliitto kommentoi lakon rajaamista

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super korostaa olevansa huolissaan potilasturvallisuudesta myös lakon aikana. DEMOKRAATTI Demokraatti

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot toteutuvat huomisesta alkaen tietyissä päiväkodeissa ja hoivapalveluissa.

Super on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Liiton mukaan Hyvinvointiala Hali on julkisuudessa toistuvasti väittänyt, että Super ei ole rajannut lakon ulkopuolelle akuutin terveyden ja hengen kannalta välttämättömiä työtehtäviä.

– Työnantajapuoli ei ole huomautuksista huolimatta lopettanut virheellisten väitteiden kertomista lakon rajaamisesta, Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola toteaa tiedotteessa.

SUPER painottaa, että liitto on nimenomaisesti todennut valtakunnansovittelijan luona työnantajaliitto Halin läsnäollessa, että rajaamisesta voidaan keskustella, jos työnantaja tai hyvinvointialue eivät pysty varmistamaan potilasturvallisuutta.

– Yhtään yhteydenottoa lakon rajaamistarpeista ei ole Halin suunnalta kuitenkaan tullut.

Super korostaa, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla, ja viime kädessä vastuu on palveluiden ostajalla, eli hyvinvointialueilla ja kunnilla. Liiton mukaan hoidettavat on viime kädessä siirrettävä sairaaloiden vuodeosastoille, jos työtaisteluun ei ole varauduttu ajoissa.

– Vaikka vastuu potilasturvallisuudesta on työnantajilla ja lopulta palvelun ostajalla, Super on ilmaissut valmiutensa keskustella rajauksista, jos vastuussa olevat eivät pysty velvoitteitaan hoitamaan, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

LIITTO muistuttaa, että työnantajapuolella on ollut aikaa varautua lakkoon. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole myöskään katsonut tarpeelliseksi siirtää lakon alkamisajankohtaa, vaikka tähän olisi voinut olla mahdollisuus, Super huomauttaa.

– Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta ei ole työntekijäosapuolella, eikä pyrkimys tämän asian hämärtämiseksi työtaisteluiden aikanakaan edistä neuvotteluiden jatkumista hyvässä hengessä, tosiasiallisesta potilasturvallisuudesta puhumattakaan, Superin tiedotteessa todetaan.

Super kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala Halin kanssa. Sote ry:hyn kuuluvat myös Tehy ja Erto. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa.