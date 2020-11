YK: Etiopian siviilikuolemat ehkä sotarikoksia

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bacheletin mukaan Etiopian siviilikuolemissa voi olla kyse sotarikoksista. Bachelet vaatii asiasta perinpohjaista tutkintaa. Demokraatti.fi/STT

Etiopiassa Tigrayn alueella on kerrottu tapahtuneen satojen siviilien joukkomurha. Jos osoittautuu, että kyse on Etiopian tämänhetkisten taisteluiden osapuolen tahallisista teoista, tappamisissa on kyse joukkomurhasta, Bachelet sanoi perjantaina.

Väkivaltaisuudet leimahtivat aiemmin marraskuussa Etiopian hallituksen joukkojen ja Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) joukkojen välillä.