YK: Lasten tilanne Gazassa huonontunut rajusti – tuhannet kärsivät akuutista aliravitsemuksesta

YK:n hätäaputoimisto (OCHA) varoittaa ravitsemustilanteen huonontumisesta koko Gazan alueella, kertoi YK:n pääsihteerin tiedottaja Farhan Haq päivittäiskatsauksessaan keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli 3 400 lasta on hoidettu Gazassa akuutin aliravitsemuksen vuoksi pelkästään 1.-23. marraskuuta. Hoitoa saaneiden aliravittujen lasten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden kuukauden aikana.

Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan kaikki leipomot Gazan keskiosissa on suljettu vakavan toimituspulan vuoksi. Leipä on elinehto monille perheille Gazassa, koska se on usein ainoa ruoka, jota on saatavilla. Nyt jopa se uhkaa loppua.

Haq kertoi, että avustusvaikeuksien alueella kohtaamista vaikeuksista huolimatta, WFP on avannut kumppanitoimijansa kanssa Deir al-Balahin kaupunkiin uuden keskuksen akuutin aliravitsemuksen hoitoon. Koko Gazan alueella on ainoastaan neljä keskusta, joissa hoidetaan aliravitsemusta.

HAQ sanoi, että huolimatta kipeästä tarpeesta, Israelin piirittämässä Gazan pohjoisosassa Kamal Adwanin sairaalan aliravitsemuksen hoitoon tarkoitettu keskus on ollut suljettuna siitä lähtien, kun Israel aloitti alueen piirityksen yli seitsemän viikkoa sitten.

YK:n terveydenhuoltokumppaneiden uusimpien raporttien perusteella vain viisi Gazan 486 terveydenhuoltopisteestä oli täydessä toiminnassa viime kuussa. Reilut parisataa olivat osittain toiminnassa, mutta yli puolessa toiminta on pysähtynyt täysin.

Terveydenhuoltosektori kärsii niin lääkkeiden, polttoaineen, ruuan, veden kuin muidenkin tarvikkeiden puutteesta.