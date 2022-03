YK: Yli puolet Ukrainan lapsista jättänyt kotinsa sodan vuoksi

Yli puolet Ukrainan lapsista on joutunut jättämään kotinsa kuukauden kestäneen sodan aikana, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef. Maailmanjärjestön mukaan 4,3 miljoonaa lasta on nyt pakosalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainassa oli ennen sotaa arviolta 7,5 miljoonaa lasta.

YK:n mukaan noin 1,8 miljoonaa lasta on paennut maasta ja 2,5 miljoonaa on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Unicefin johtajan Catherine Russellin mukaan kyseessä on nopeimmin eskaloitunut lasten pakolaisaalto sitten toisen maailmansodan.

- Tällä synkällä virstanpylväällä voi olla seurauksia, jotka ulottuvat tuleville sukupolville saakka. Jatkuva kauhistuttava väkivalta uhkaa lasten turvallisuutta, hyvinvointia ja peruspalveluita, Russell tiivisti.

YK:n mukaan Ukrainan sodassa on kuollut ainakin 81 lasta ja toista sataa on haavoittunut. Järjestö on kuitenkin varoittanut, että todelliset luvut voivat olla huomattavasti korkeammat.