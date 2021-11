YK:n Antonio Guterres: ”Afrikassa asuvia ihmisiä ei tule syyttää siitä, että rokotteita on saatavilla Afrikassa häpeällisen vähän”

Kansainväliset järjestöt ja Etelä-Afrikka moittivat maanantaina maailman valtioita niin matkustuskielloista kuin siitä, ettei maailman köyhimpien valtioiden rokotekattavuutta ole pyritty edistämään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lukuisat maat ovat asettaneet viime päivinä matkustusrajoituksia Etelä-Afrikalle ja muille eteläisen Afrikan maille. Matkustuskieltoja ovat asettaneet muun muassa EU, Britannia ja Yhdysvallat.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres (kuvassa) totesi maanantaina olevansa hyvin huolissaan matkustusrajoituksista.

– Afrikassa asuvia ihmisiä ei tule syyttää siitä, että rokotteita on saatavilla Afrikassa häpeällisen vähän — ja heitä ei tulisi rankaista siksi, että he ovat tunnistaneet variantin ja jakavat siitä äärimmäisen tärkeää tieteellistä tietoa maailman kanssa, Guterres sanoi kannanotossa.

Rokotteiden patenttien vapauttamista vaaditaan

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut maailman maita, ettei matkustuskieltoihin tartuttaisi liian hätäisesti. Sen sijaan WHO on kehottanut maita etsimään riskeihin ja tieteeseen pohjautuvan lähestymistavan.

- Kun omikronia on nyt havaittu useilla maailman alueilla, Afrikkaan kohdistuvien matkustuskieltojen asettaminen hyökkää maailmanlaajuista solidaarisuutta vastaan, WHO:n Afrikan alueen johtaja Matshidiso Moeti sanoi tiedotteessa.

Omikron havaittiin alkujaan Etelä-Afrikassa. WHO on määritellyt omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi. Järjestön mukaan seuraukset voivat olla vakavat, jos omikron aiheuttaa uuden tartunta-aallon. WHO kertoo, että suoraan omikronmuunnokseen liittyviä kuolemantapauksia ei kuitenkaan vielä ole raportoitu.

WHO on jo toistuvasti varoittanut, että Afrikan alhainen rokotuskattavuus voi johtaa siihen, että mantereesta tulee rokotuksille vastustuskykyisten virusmuunnosten lisääntymisalue. Se on vaatinut, että rokoteyhtiöt ja vauraat maat huolehtivat rokotteiden tasaisemmasta jaosta.

Järjestö on varoittanut, että rokotusvaje lisää uusien ja tappavien muunnosten riskiä.

Myös Lääkärit ilman rajoja on toistuvasti vaatinut rokotepatenttien vapauttamista, jotta rokotteita saataisiin saataville myös köyhempiin maihin.

Pfizer aloitti kilpajuoksun variantin kanssa

Lääkeyhtiö Pfizer on jo aloittanut koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan tarkoitetun rokotteen kehittämisen siltä varalta, että nykyinen rokote ei tehoa varianttia vastaan, toimitusjohtaja Albert Bourla kertoi maanantaina.

Pfizer testaa tällä hetkellä, toimiiko sen ja Biontechin jo olemassaoleva rokote muunnosta vastaan.

Bourla itse arvioi, että rokote antaa kyllä jonkinlaisen suojan, mutta mikäli sen teho on selkeästi heikompi uutta muunnosta vastaan, kehittää yhtiö uuden rokotteen.

Bourlan mukaan Pfizer kehitti aikoinaan uuden rokotteen reilussa kolmessa kuukaudessa myös deltavarianttia vastaan, kun aiemman rokotteen toimivuudesta variantin kohdalla ei ollut varmuutta. Vanha rokote kuitenkin toimi myös deltan kohdalla.