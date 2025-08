YK:n edustajalta varoitus: Seuraukset miljoonille palestiinalaisille voivat olla katastrofaaliset, jos Israel laajentaa hyökkäystään Gazassa

Israelin hyökkäyksen laajentaminen Gazassa voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin miljoonille palestiinalaisille, varoitti YK:n edustaja turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Euroopan, Keski-Aasian ja Amerikan maiden apulaispääsihteeri Miroslav Jencan mukaan hyökkäyksen laajentaminen myös vaarantaa entisestään Gazassa pidettävien panttivankien hengen.

Jenca sanoi kokouksessa, että Gazan konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Sotilaallinen voima ei Jencan mukaan ratkaisisi myöskään laajempaa israelilaisten ja palestiinalaisten välistä tilannetta.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui tiistaina hätäkokoukseen Israelin pyynnöstä. Kokouksessa oli tarkoitus käsitellä Gazassa jäljellä olevien panttivankien tilannetta.

ISRAELILAISMEDIA kertoi tiistaina, että maan pääministeri Benjamin Netanjahu on päättänyt esittää Gazan kaistan valtaamista kokonaan. Asiasta uutisoi muun muassa Jerusalem Post, joka viittaa nimettömään lähteeseen pääministerin kansliassa.

Netanjahu osallistui tiistaina maan turvallisuuskabinetin kokoukseen, jossa Israelin asevoimien johto esitteli vaihtoehtoja Gazan hyökkäyksen jatkamisesta.

- IDF (Israelin asevoimat) on valmis toteuttamaan minkä tahansa turvallisuuskabinetin tekemän päätöksen, pääministerin kanslia kertoi kokouksen jälkeen X-viestipalvelussa.

Israelin miehitys Gazassa, Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa on YK:n alaisen kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) viimevuotisen neuvoa-antavan lausunnon nojalla laiton.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump kieltäytyi kommentoimasta, kannattaako vai vastustaako hän Israelin mahdollista Gazan sotilaallista valtaamista. Asiasta uutisoi muun muassa israelilaislehti Haaretz.

- En tiedä, mikä ehdotus on, Trump vastasi asiasta kysyneille toimittajille Valkoisessa talossa.

- Tiedän, että yritämme nyt ruokkia ihmisiä, se on se mihin keskityn. Muusta en oikein osaa sanoa. Se tulee riippumaan Israelista, Trump jatkoi.

Trumpilta kysyttiin myös äärijärjestö Hamasin viime viikolla julkaisemasta videosta, jossa näkyy hyvin laiha israelilainen panttivanki.

- Näin sen. Minusta se on kamalaa ja toivon, että monet ihmiset näkevät mitä se on, koska se on kamalaa, Trump vastasi.