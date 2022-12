YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Ukrainaan – vierailee sotarikosten tapahtuma tapahtumapaikoilla

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk matkustaa tänään Ukrainaan. Nelipäiväisellä vierailullaan Türk tapaa Ukrainan valtiojohtoa, kansalaisjärjestöjä ja sodan uhrien omaisia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Türk käy Kiovassa ja sen lähialueilla sekä muun muassa Harkovassa ja Izjumissa. Ukrainan Venäjän hallusta vapauttamilta alueilta esimerkiksi Kiovan läheltä Butshasta sekä Izjumista on paljastunut joukkosurmia.

YK:N RIIPPUMATON tutkintakomitea on todennut, että näillä alueilla on tapahtunut monia sotarikoksia ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Komitea on todentanut Venäjän joukkojen syyllistyneen muun muassa summittaisiin teloituksiin, kidutukseen ja raiskauksiin.

Ihmisoikeusvaltuutetun on määrä pitää lehdistötilaisuus matkansa päätteeksi keskiviikkona.