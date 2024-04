Yksityismetsien hiilivarastot keskittyvät – niistä suurimpia hallitsevat maaseudulla asuvat iäkkäät miehet

Suomalaisten yksityisesti omistettujen metsien hiilivarastot jakaantuvat epätasaisesti omistajien kesken, ilmenee VATT:n yhteydessä toimivan Datahuoneen selvityksestä. Sen mukaan yksi prosentti suomalaisista omistaa yli puolet yksityishenkilöiden metsien hiilivarastoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Metsää omistaa noin 600 000 suomalaista, kuolinpesien osakkaat huomioiden jopa yli 700 000 henkeä, eli koko kansasta noin 13 prosenttia. Metsien omistus keskittyy voimakkaasti ylimpiin tuloluokkiin. Suurin osa metsänomistajista asuu kaupunkialueilla.

Suurimpia metsien hiilivarastoja hallitsevat kuitenkin iäkkäät maaseudulla asuvat miehet, joiden omistamat metsäalueet ovat pinta-alaltaan suurimpia.

- Yksityismetsien omistajilla on tärkeä rooli hiilinielun tuottajina ja hiilivaraston ylläpitäjinä, toteaa raporttia laatimassa ollut Helsingin yliopiston apulaisprofessori Lassi Ahlvik tiedotteessa.

Datahuoneen selvityksen tekijät suosittelevat, että omistusten jakautuminen otetaan huomioon, kun suunnitellaan politiikkatoimia hiilinielujen vahvistamiseksi. Sekä metsänhoidon tuet että velvoitteet kohdistuvat metsänomistuksen jakautumisen mukaisesti rahallisesti ylimpiin tuloluokkiin.

- Yksityismetsillä on tärkeä taloudellinen merkitys omistajilleen. Metsillä on kuitenkin paljon muutakin arvoa kuin hakatun metsän ja teollisuuspuun hinta: niillä on tärkeä rooli esimerkiksi hiilensidonnassa ja vesistönsuojelussa. Nämä ulkoisvaikutukset tulisi mielestäni ottaa huomioon metsäpolitiikan ohjauskeinoja suunniteltaessa, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Jaakko Juvonen tiedotteessa.

Suomen maankäyttösektori on ollut historiallisesti tärkeä nettonielu ja sitonut enemmän hiilidioksidia kuin siitä on vapautunut. Tämä nettonielu on kuitenkin pienentynyt 2010-luvulta alkaen ja viime vuosina muuttunut jopa nettopäästölähteeksi. Kehitys vaarantaa sekä kansallisen hiilineutraaliustavoitteen että Euroopan unionin ilmastovelvoitteet, todetaan Datahuoneen selvityksessä.