Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustava HALI haukkuu soten ”menoautomaatiksi” – kyseenalaistaa VM:n luvut

Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavan Hyvinvointiala HALI haukkuu hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen tiedotteessaan menoautomaatiksi.

Hyvinvointiala HALI ry:n laskelman mukaan soten lisäkustannukset olisivat jopa miljardin enemmän kuin valtiovarainministeriö on arvioinut.

HALI on julkaissut hallituksen sote-esityksen kustannuksista oman laskelmansa. Siinä missä valtiovarainministeriö arvioi, että sote-menoihin on vuoteen 2030 mennessä syntynyt yli 3,1 miljardin euron lisäkustannukset, on HALIn arvioima vastaava luku jopa miljardin suurempi.

− HALIn laskelman mukaan uudistuksen kumulatiivinen lisäys sote-menoihin olisi jopa 4,35 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä. Ero VM:n arvioon selittyy muun muassa sillä, että VM:n laskelmassa on muutoskustannuksia laskettu hyvin optimisesti, HALI ry:n talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva sanoo tiedotteessa.