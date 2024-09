Yle aloittaa arabian- ja somalinkieliset uutiset – “Tuo meille kattavamman näkymän yhä monimuotoisemmaksi muuttuvaan suomalaiseen yhteiskuntaan”

Yle aloittaa arabian- ja somalinkieliset uutiset 23. syyskuuta. Demokraatti Demokraatti

Kyse on aluksi vajaan vuoden kestävästä kokeilusta.Arabiankielisiä uutisia toimittaa Esraa Ismaeel ja somalinkielisiä uutisia puolestaan toimittajat Wali Hashi sekä Horio Abdulkadir.

Yle kertoo tiedotteessaan, että Suomessa asuukin jo noin puoli miljoonaa ihmistä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tällä hetkellä arabiaa äidinkielenään puhuvia on Suomessa noin 40 000. Somaliaa äidinkielenään puhuvia puolestaan noin 25 000.

– Uutishankinta näistä isoista maahanmuuttajayhteisöistä tuo meille kattavamman näkymän yhä monimuotoisemmaksi muuttuvaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hyvien väestösuhteiden näkökulmasta on tärkeää, että tunnemme paremmin toistemme arvomaailmaa, mielipiteitä ja perinteitä. Lisäksi omalla kielellä tarjotut uutiset auttavat integroitumaan Suomeen, kun ymmärrys yhteiskunnasta lisääntyy, sanoo Ylen monikielisten uutisten vastaava tuottaja Marko Krapu tiedotteessa.

Videomuotoisia uutisia julkaistaan arkipäivisin ja pääjulkaisualustoina toimivat Youtube, Instagram, Facebook, Telegram ja Tiktok, joista käyttäjiä ohjataan Yle Areenaan sekä Yle.fi:hin.

– Näiden kieliryhmien edustajia on vaikea tavoittaa perinteisten kanavien kautta. He käyttävät paljon eri sosiaalisen median alustoja, joten olemme läsnä siellä missä hekin ovat. Näillä somealustoilla leviää myös paljon disinformaatiota ja muun muassa Venäjä kohdistaa niissä propagandaansa somali- ja arabinuoriin. On tärkeää, että tarjoamme mahdollisuuden tarkistetulle ja todenmukaiselle tiedolle, Hashi, Abdulkadir ja Ismaeel kommentoivat.