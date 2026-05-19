Politiikka
19.5.2026 13:40 ・ Päivitetty: 19.5.2026 13:44
Yle: Eduskuntavaalien vaalialuemallin valmistelu kuopattiin
Eduskuntakuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten.
Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia.
Puoluesihteerien muodostama parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt.
Vaalialueilla yritettiin parantaa eduskuntavaalien suhteellisuutta eri vaalipiirien välillä. Mallilla pyrittiin varmistamaan, että eri puolilla maata suhteellisesti suunnilleen sama puolueen saama ääniosuus oikeuttaisi ensimmäiseen eduskuntapaikkaan.
Hallituspuolueet kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit sopivat mallista hallitusneuvotteluissa vuonna 2023.
Uutista täydennetty klo 16.44.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.