19.5.2026 13:40 ・ Päivitetty: 19.5.2026 13:44

Yle: Eduskuntavaalien vaalialuemallin valmistelu kuopattiin

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO

Eduskuntakuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia.

Puoluesihteerien muodostama parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt.

Vaalialueilla yritettiin parantaa eduskuntavaalien suhteellisuutta eri vaalipiirien välillä. Mallilla pyrittiin varmistamaan, että eri puolilla maata suhteellisesti suunnilleen sama puolueen saama ääniosuus oikeuttaisi ensimmäiseen eduskuntapaikkaan.

Hallituspuolueet kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit sopivat mallista hallitusneuvotteluissa vuonna 2023.

Uutista täydennetty klo 16.44.

