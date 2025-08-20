Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.8.2025 05:42 ・ Päivitetty: 20.8.2025 05:42

Yle: Eläkeyhtiöillä sijoituksia Israelin laittomissa siirtokunnissa toimiviin yrityksiin

LEHTIKUVA / AFP / MENAHEM KAHANA
Israelilainen poliisi Maale Adummimin siirtokunnan rajalla lähellä Länsirantaa.

Ylen mukaan suomalaiset työeläkeyhtiöt Varma, Elo ja Ilmarinen ovat sijoittaneet eläkevaroja yhtiöihin, jotka toimivat Israelin laittomissa siirtokunnissa palestiinalaisalueilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Näihin yrityksiin kuuluvat muun muassa majoituspalvelu Airbnb sekä Booking Holdings, joka omistaa matkavaraussivustot Booking.comin ja Momondon.

Yle selvitti asiaa tutkimalla tilinpäätöstiedoista, onko sijoituksia sellaisissa ulkomaisissa yhtiöissä, jotka ovat YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston OHCHR:n ylläpitämällä listalla.

Ylen mukaan Ilmarinen, Varma ja Elo ovat sijoittaneet listalla oleviin Airbnb:hen ja Booking Holdingsiin yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Elo on sijoittanut lisäksi yhdysvaltalaiseen Expedia Groupiin, jonka brändeihin kuuluu muun muassa Hotels.com.

Näiden sijoitusten osuus eläkeyhtiöiden kokonaissijoituksista on erittäin pieni. Kunkin yhtiön kokonaissijoitusten markkina-arvo on kymmeniä miljardeja euroja.

