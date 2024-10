Yle-gallup: SDP jatkaa suosituimpana, keskustalta kova nousu

Ylen uusimmassa puoluegallupissa SDP on edelleen suosituin puolue 22,6 prosentin osuudella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP:n kannatus on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue kokoomus on toisena, mutta on menettänyt kannatustaan 1,9 prosenttiyksikköä. Kolmantena on toinen hallituspuolue perussuomalaiset 16,7 prosentilla. Perussuomalaisten kannatus ei ole noussut eikä laskenut edellisestä mittauksesta.

Eniten on kasvanut oppositiopuolue keskustan kannatus, 2,4 prosenttiyksikköä. Keskustan kannatus on nyt 13,2 prosenttia. Keskusta vaihtoi kesällä puheenjohtajaa, kun Antti Kaikkonen tuli Annika Saarikon paikalle.

Myös toinen puheenjohtajaa kesällä vaihtanut puolue, RKP, on nostanut kannatustaan. Anna-Maja Henrikssonin korvanneen Anders Adlercreutzin johdolla hallituspuolue RKP:n kannatus on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä 3,9 prosenttiin.

HALLITUKSEN neljäs puolue kristillisdemokraatit on menettänyt kannatuksestaan 0,7 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 3,4 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus pysyi entisellään eli oli 9,3 prosenttia, mutta vihreiden suosio mataa. Nyt vihreiden kannatus on 7,6 prosenttia, missä on miinusta kuukauden takaiseen 0,6 prosenttiyksikköä. Liike nytin kannatusprosentti on 1,4.

Taloustutkimuksen tekemään gallupiin vastasi yli 1 900 ihmistä, ja sen virhemarginaali on suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.