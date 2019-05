Yle: Hallitusneuvotteluissa löytyi ratkaisu oppivelvollisuuskysymykseen – oppivelvollisuus pitenee

Oppivelvollisuuskysymykseen löytyi ratkaisu hallitusneuvotteluissa kiistelyn jälkeen, Yle uutisoi. Sen mukaan oppivelvollisuus pitenee toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

STT:n torstai-iltana tavoittamat hallitusneuvottelijat Pilvi Torsti (sd.) ja Emma Kari (vihr.) eivät kuitenkaan suostuneet kommentoimaan tilannetta neuvotteluiden ollessa vielä kesken.

Puolueiden puheenjohtajat ratkaisivat Ylen mukaan kiistan keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Sosiaalidemokraatit ovat esittäneet, että oppivelvollisuus päättyisi vasta kun toisen asteen tutkinto lukiossa tai ammattiopistossa on suoritettu. Kriittisimpiä esitykselle olivat Ylen tietojen mukaan keskusta, RKP ja vihreät. Myöhemmin torstaina vihreistä kiistettiin Ylen mukaan, että asiaa olisi neuvottelussa vastustettu. Emma Kari ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Uudistuksen hintalappu on eräältä Ylen neuvottelulähteeltä saaman tiedon mukaan 107 miljoonaa euroa. Osa muista neuvottelulähteistä taas arvioi hinnan noin 180 miljoonaan euroon. Koska toisen asteen tutkinnosta tulee velvollisuus, kirjat ja muut materiaalit tulevat oppilaille ilmaisiksi.

Pidennetyllä oppivelvollisuudella halutaan parantaa työllistymistä.

SDP:lle oppivelvollisuuden pidentäminen on ollut kynnyskysymys, ja aiempien tietojen mukaan toisen asteen koulutuksen, eli yleisimmin lukion ja ammattikoulun, maksuttomuudesta on vallinnut yksimielisyyttä hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden kesken. Neljä suurinta hallitusneuvottelijapuoluetta ovat myös kannattaneet oppivelvollisuusiän nostoa nykyisestä 17 vuodesta. Hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat lisäksi luvanneet panostaa erityisesti koulutukseen, mutta tiettävästi neuvotteluissa on ollut kiistaa siitä, millaisilla summilla.

Pidennetystä oppivelvollisuudesta tulisi pysyvä meno, joten tulopuolelta olisi löydyttävä vastaava määrä uusia pysyviä tuloja. Verotuksen lisäksi tuleva hallitus on suunnitellut lisäävänsä tuloja työllisyysastetta nostamalla. Oppivelvollisuuden pidentämisellä tähdätään osaltaan työllistymisen parantamiseen.

STT–JESSICA SUNI