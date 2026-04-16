Työmarkkinat

16.4.2026 06:34 ・ Päivitetty: 16.4.2026 06:34

Yle: Harva hakenut viime syksynä lanseerattua työllisyysseteliä

Arja Jokiaho

Nuorisotyöttömyyden torjumiseksi viime syksynä lanseerattua työllisyysseteliä on vain harva hakenut, ilmenee Ylen selvityksestä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Huhtikuun puoliväliin mennessä seteleitä on selvityksen mukaan myönnetty vain kymmeniä.

Ylelle kommentoineiden alueiden edustajat kertovat, että suurin syy vähäiselle kysynnälle on yleinen talousahdinko ja heikko työvoiman kysyntä. Myös setelien saamisen tiukat ehdot vaikuttavat. Esimerkiksi yksi ehto on, että yritys sitoutuu palkkaamaan nuoren puoleksi vuodeksi.

Seteleihin on varattu 30 miljoonaa euroa. Setelin on tarkoitus tukea kriteerit täyttävien 18-29-vuotiaiden työllistymistä kattamalla osa heidän palkkakuluistaan puolen vuoden ajalta.

Käytännössä palkasta maksetaan puolet mutta kuitenkin niin, että tuki on korkeintaan 1 500 euroa kuussa. Puolelta vuodelta se tekee yhteensä 9 000 euroa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

