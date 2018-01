Yle: Kermas tarjolla Helsingin telakan omistajaksi – poliisi tutkii yhtiön perustajan epäiltyjä sisäpiirikauppoja

Helsingin myynnissä oleva telakka on saamassa uuden omistajan, kertoo Yle. Ylen saamien tietojen mukaan telakan omistajaksi on tarjolla monialakonserni Kermas, jolla on entuudestaan telakkatoimintaa Kroatiassa.

Kermasin perustaja on yhtiön verkkosivujen mukaan kroatialainen Danko Koncar. Poliisi tutkii parhaillaan hänen epäiltyjä sisäpiirikauppojaan erityismetalliseoksia valmistavassa Afarak Group -yhtiössä.

Helsingin telakka on tällä hetkellä kokonaan venäläisomistuksessa.