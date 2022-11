Yle: Merivoimien uudet alukset viivästyvät noin kahdella vuodella

Merivoimille tarkoitetut uudet sota-alukset viivästyvät noin kahdella vuodella alkuperäisestä aikataulusta, sanoo Puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen Ylelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusvoimille on päätetty hankkia neljä uutta Pohjanmaa-luokan alusta korvaamaan seitsemän vanhentuvaa Merivoimien laivaa. Hanke on kuitenkin viivästynyt, ja vielä lokakuun lopussa puolustusministeriöstä arvioitiin viivästyksen olevan noin puolitoista vuotta.

Lauantaina Ykkösaamussa haastateltu Kivinen kertoo, että hanke viivästyy vielä tästä arviosta noin puoli vuotta lisää.

- Nyt näyttää siltä, että se viivästyy kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta. Saamme kaikki neljä uutta korvettia käyttöön nykyisen aikataulunäkymän mukaan 2029, Kivinen sanoo.

Puolustusministeriö on pidentyneen aikatauluarvion vuoksi esittänyt lisämäärärahaa, jotta korvattavien alusten käyttöikää saadaan jatkettua.

- Luotan kuitenkin siihen, että ne alukset jollakin aikataululla tulevat ja tämä taitekohta kyetään Suomen turvallisuuden kannalta oikealla tavalla hoitamaan, sanoo Kivinen.

Alun perin sota-alusten rakentamisen oli määrä alkaa tänä vuonna Rauman telakalla. Alusten suunnittelutyö on kuitenkin vienyt odotettua enemmän aikaa. STT on kertonut aiemmin myös Rauman telakkaa pyörittävän Rauma Marine Constructionsin talousvaikeuksista.

- Haasteellisuus on varmasti yllättänyt rakentajan, eikä se ole osannut varautua kaikkeen monimutkaisuuteen, puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen sanoi aiemmin marraskuussa STT:lle.

Myös telakalla rakennettava uusi Tallinkin MyStar-matkustajalaiva on viivästynyt.

MERIVOIMIEN alusten aikataulu on viivästynyt, mutta Kivinen kertoo, että uusien F-35-hävittäjien hankinta-aikataulu on toistaiseksi pitänyt. Suomi päätti joulukuussa hankkia F-18 Hornet -koneet korvaavat hävittäjät Lockheed Martin -yhtiöltä Yhdysvalloista.

Suomen on Kivisen mukaan määrä saada ensimmäiset F-35-hävittäjät käyttöön vuonna 2025 niin, että teknikoiden ja lentäjien koulutus aloitetaan Yhdysvalloissa. Ensimmäiset uudet koneet saapuvat Suomeen Lapin lennostoon nykyarvion mukaan vuotta myöhemmin.

Ukrainan ilmapuolustuksen tukeminen olisi tärkeä tapa auttaa maata taistelussaan Venäjää vastaan

Kivinen kertoo, että Ilmavoimat tulevat lentämään sekä uusilla että poistuvilla F-18-hävittäjillä, kunnes uudet koneet on kokonaisuudessaan vastaanotettu. Vanhat koneet eivät hänen mukaansa jää operatiiviseen käyttöön Suomeen.

- Lennämme kahdella konekalustolla vuosikymmenen lopun, ja viimeiset Hornetit ovat käytössä vielä vuosikymmenen vaihteessa. Tässä selviää, onko meidän nykyisissä Horneteissa jotain sellaista, jolla olisi käyttöarvoa muille mailla varaosina, sanoo Kivinen.

YKKÖSAAMUN haastattelussa Kivinen toteaa myös, että Ukrainan ilmapuolustuksen tukeminen olisi tärkeä tapa auttaa maata taistelussaan Venäjää vastaan.

Kivinen arvioi, että Ukrainan ilmapuolustus on ollut kovan paineen alla, kun Venäjä on kohdistanut laajoja hyökkäyksiä maan energiainfrastruktuuria vastaan. Hänen mukaansa muiden maiden laaja aseellinen tuki Ukrainalle on edelleen tarpeen. Kivinen sanoo myös, että Ukraina tarvitsee koulutustukea.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on aiemmin todennut Suomen suhtautuvan myönteisesti ukrainalaisten sotilaalliseen kouluttamiseen EU:ssa.