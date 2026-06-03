Työmarkkinat
3.6.2026 09:01 ・ Päivitetty: 3.6.2026 08:57
Yle: Sisäministeriöön työsuojelutarkastus, syynä ilmapiiripulmat
Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle uutisoi. Syynä ovat henkilökunnan kertomat, epäillyt laiminlyönnit ja työilmapiiripulmat.
Viraston tarkastaja vahvisti Ylelle tarkastuksen osuneen henkilöstö- ja oikeusyksikköön, jossa työskentelee noin kymmenen ihmistä.
Ylen tietojen mukaan Lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Pyynnössä monet entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta.
Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa sanoi Ylelle, että tilanteeseen suhtaudutaan ministeriössä vakavasti.
Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Sen jälkeen ministeriö arvioi mahdolliset toimenpiteet.
Sarasmaan mukaan työsuojelutarkastus ei liity ministeriön poliittiseen johtoon eli sisäministeri Mari Rantaseen (ps.)
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