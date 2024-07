Yle-työryhmän esitykseen odotetaan eduskuntaryhmiltä vastauksia tänään

Eduskuntaryhmien on määrä kertoa tänään kantansa Yleisradion rahoitusta koskevaan esitykseen. Asiaa pohtinut työryhmä sai työnsä päätökseen eilen, ja sen jälkeen mietintö siirtyi eduskuntaryhmien käsiteltäväksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen (kok.) mukaan ryhmien vastauksia odotetaan keskiviikon aikana.

Mietinnön sisällöstä kerrotaan julkisuuteen vasta, kun ryhmien kannat ovat selvillä.

AINAKIN aiemmin esillä on ollut muun muassa indeksien jäädytys kolmelle vuodelle, mikä tarkoittaisi yhteensä noin 45 miljoonan euron kumulatiivista vähennystä Ylen rahoitukseen vuonna 2027. Lisäksi esillä on ollut arvonlisäverokannan nosto 10 prosentista 14 prosenttiin, jonka vaikutuksen Ylen rahoitukseen on arvioitu olevan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Hallitus perusti parlamentaarisen työryhmän hallitusohjelmansa mukaisesti viime vuoden lokakuussa. Työryhmään kuuluu edustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Ryhmällä on ollut vaikeuksia päästä yhteiseen näkemykseen esimerkiksi Yleen kohdistuvien säästöjen suuruudesta.