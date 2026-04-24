Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

24.4.2026 10:50 ・ Päivitetty: 24.4.2026 11:25

Yle: Uusnatseilla kansainvälinen kokous Keski-Suomessa

Demokraatti / kuvituskuvaa

Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n tietojen mukaan uusnatsit eri puolilta Eurooppaa kokoontuvat viikonloppuna Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ylen tietojen mukaan tunnettu uusnatsijärjestö Blood & Honour järjestää musiikkitapahtuman sekä eurooppalaisten osastojen kokouksen Jyväskylässä.

Ylen tietojen mukaan uusnatsijärjestö on jo useana aiempana vuonna järjestänyt konsertin Jyväskylässä Tapiolan nuorisoseurantatalolla.

Seuraava tapahtuma on vuorossa tulevana lauantaina, mutta konsertin sijaintia ei ole kerrottu julkisesti.

Blood & Honour on yksi tärkeimmistä ja vanhimmista uusnatsiverkostoista, Yle kirjoittaa.

SUOMESSA kokoontumiseen on selkeitä syitä: uusnatsismia ja esimerkiksi liikkeen tunnuksia kuten hakaristeja ei ole täällä erikseen kielletty.

Musiikkimaku voi olla toinen Suomeen houkutteleva tekijä: esimerkiksi Seura-lehden mukaan täkäläinen rotuvihamusiikki alakulttuureineen on jo vuosikausien ajan ollut liikkeen kannattajien suosiossa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU