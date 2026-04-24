24.4.2026 10:50 ・ Päivitetty: 24.4.2026 11:25
Yle: Uusnatseilla kansainvälinen kokous Keski-Suomessa
Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n tietojen mukaan uusnatsit eri puolilta Eurooppaa kokoontuvat viikonloppuna Suomessa.
Ylen tietojen mukaan tunnettu uusnatsijärjestö Blood & Honour järjestää musiikkitapahtuman sekä eurooppalaisten osastojen kokouksen Jyväskylässä.
Ylen tietojen mukaan uusnatsijärjestö on jo useana aiempana vuonna järjestänyt konsertin Jyväskylässä Tapiolan nuorisoseurantatalolla.
Seuraava tapahtuma on vuorossa tulevana lauantaina, mutta konsertin sijaintia ei ole kerrottu julkisesti.
Blood & Honour on yksi tärkeimmistä ja vanhimmista uusnatsiverkostoista, Yle kirjoittaa.
SUOMESSA kokoontumiseen on selkeitä syitä: uusnatsismia ja esimerkiksi liikkeen tunnuksia kuten hakaristeja ei ole täällä erikseen kielletty.
Musiikkimaku voi olla toinen Suomeen houkutteleva tekijä: esimerkiksi Seura-lehden mukaan täkäläinen rotuvihamusiikki alakulttuureineen on jo vuosikausien ajan ollut liikkeen kannattajien suosiossa.
